Concerto di David Gilmour a Roma: sei date imperdibili e provvedimenti stradali

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Roma si prepara a vivere un evento musicale di notevole importanza con il concerto di David Gilmour, celebre cantautore e polistrumentista britannico nonché leggendario chitarrista dei Pink Floyd. Gli spettacoli si terranno dal 27 al 29 settembre e il 1, 2 e 3 ottobre, alle ore 21:30, presso una delle location iconiche del centro storico della Capitale. In vista di questo atteso evento, è previsto un significativo cambiamento nella viabilità nella zona circostante, con chiusure stradali e deviazioni dei trasporti pubblici. È fondamentale per i residenti e i visitatori informarsi adeguatamente per evitare disagi durante queste serate.

Provvedimenti di viabilità e chiusure stradali

Chiuse le vie principali

A partire dalle ore 15:00 dei giorni interessati, via dei Cerchi sarà soggetta a divieto di transito tra Piazza di Porta Capena e via di San Teodoro. Questa chiusura sarà una delle misure principali per facilitare l’accesso al concerto e garantire la sicurezza dei partecipanti.

A partire dalle 16:00, il divieto di transito si estenderà a diverse altre strade adiacenti, tra cui:

Via del Circo Massimo : in direzione inclusiva tra Viale Aventino e Via dell’Ara Massima di Ercole

: in direzione inclusiva tra e Piazzale Ugo La Malfa : trattandosi del tratto tra Viale Aventino e Via dell’Ara Massima di Ercole

: trattandosi del tratto tra e Via dell’Ara Massima di Ercole

Via dei Cerchi : dal punto di vista viario, sarà interdetta tra Via dell’Ara Massima di Ercole e Piazza della Bocca della Verità

: dal punto di vista viario, sarà interdetta tra e Piazza della Bocca della Verità: in particolare sul lato che si affaccia su Via di San Giovanni Decollato / Arco di Giano

Estensione delle chiusure

Dalle ore 17:00, ulteriori strade saranno chiuse al transito:

Via del Circo Massimo : l’intera via sarà inaccessibile

: l’intera via sarà inaccessibile Piazzale Ugo La Malfa : interamente chiuso

: interamente chiuso Via della Greca, Clivo dei Pubblici, Via delle Terme Deciane, Via della Fonte di Fauno, Via dell’Ara di Conso: tutte queste strade subiranno lo stesso provvedimento.

In aggiunta, il Lungotevere Aventino avrà una carreggiata chiusa – sul lato basamento – nel tratto compreso tra piazza dell’Emporio e Via di Santa Maria in Cosmedin, così come Via di Santa Maria in Cosmedin, dalla confluenza con il Lungotevere Aventino a Via della Greca.

Modifiche al servizio di trasporto pubblico

Linee bus deviate

Le modifiche in viabilità comporteranno anche cambiamenti nel servizio di trasporto pubblico. Le linee bus 138, tra cui il 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, C3 e nMC, subiranno deviazioni o limitazioni nel loro percorso regolare. Questo potrebbe prospettare disagi agli utenti che fanno affidamento su questi mezzi pubblici per i loro spostamenti quotidiani.

È consigliabile che i cittadini e i turisti informino se stessi riguardo ai cambi di percorso e agli orari delle corse, consultando i canali ufficiali di informazione pubblica per il trasporto locale. Nel complesso, l’organizzazione dell’evento è pensata per assicurare sia la fluidità del traffico che la sicurezza delle migliaia di fan che si attendono a questo concerto straordinario di David Gilmour a Roma.