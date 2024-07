Consigli essenziali per un viaggio in aereo senza stress

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Intraprendere un volo durante l’estate, quando gli aeroporti sono affollati e caotici, può essere fonte di stress. Ecco una lista di 10 consigli pratici per affrontare un viaggio in aereo in modo tranquillo, sia che si tratti di una vacanza che di un viaggio di lavoro, basati sull’esperienza di Swissport.

CHECK-IN

Rimuovi le etichette bagaglio precedenti

Prima di imbarcare le tue valigie, assicurati di rimuovere eventuali adesivi con le etichette dei viaggi passati. Questo piccolo accorgimento può evitare smarrimenti e garantire una consegna corretta del bagaglio.

Approfitta degli upgrade last minute

Durante il check-in, potresti imbatterti in occasioni vantaggiose per ottenere un upgrade a una classe superiore. Mantieni gli occhi aperti per viaggiare con maggior comfort.

Check-in online per risparmiare tempo

Evita code e attese effettuando il check-in online. Sfrutta i banchi drop-off per consegnare il bagaglio in modo rapido ed efficiente, ottimizzando i tempi prima della partenza.

Sicurezza per i dispositivi elettronici

Per evitare inconvenienti in fase di controllo di sicurezza, assicurati di avere i dispositivi elettronici a portata di mano nel bagaglio a mano. Ricorda di non includere power bank o batterie nel bagaglio da stiva.

GATE

Gestisci il bagaglio a mano in cabina

Qualora lo spazio in cabina fosse limitato, potresti dover registrare il bagaglio a mano al gate. Mantieni la flessibilità e segui le indicazioni del personale di bordo per un viaggio senza intoppi.

Documento d’identità sempre accessibile

Per facilitare le operazioni di imbarco, assicurati di avere il documento d’identità sempre a portata di mano. Mantieni la documentazione essenziale in un posto facilmente accessibile per evitare ritardi e inconvenienti.

TRANSITI

Gestione degli imprevisti

Nel caso dovessi perdere il volo in coincidenza, rivolgiti al banco transiti per richiedere assistenza per il cambio della prenotazione e per eventuali necessità di pasti e alloggio. Affronta eventuali imprevisti con calma e chiedi supporto al personale aeroportuale.

LOST & FOUND

Etichettatura chiara del bagaglio

Per prevenire smarrimenti, applica un’etichetta con i tuoi dati di contatto sia all’interno che all’esterno del bagaglio. Questo semplice accorgimento può facilitare il recupero del bagaglio in caso di necessità.

Segnalazione online per efficienza

Nel caso il tuo bagaglio venga smarrito, compila prontamente il modulo online per la denuncia, utilizzando l’apposito QR code per accelerare la procedura. Evita lunghe attese e gestisci la situazione in modo tempestivo.

Recupero di oggetti smarriti

Nel caso dovessi smarrire auricolari o cuffie, rivolgiti all’ufficio Lost & Found per verificare la presenza degli oggetti. Grazie alla tecnologia Bluetooth, potrai facilmente ricollegarli al tuo dispositivo mobile per riprendere la tua esperienza di viaggio senza stress.

