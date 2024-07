Cresce la richiesta di aiuto per la salute mentale tra i giovani: analisi dei dati del servizio Soss

Ultimo aggiornamento il 30 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La salute mentale è un tema di crescente rilevanza, specialmente tra i giovani. Recenti dati della fondazione Don Luigi Di Liegro evidenziano come un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze sotto i 30 anni si rivolga ai servizi di supporto per affrontare disagi come ansia, depressione e bullismo. Questo articolo esplora le statistiche recenti e i servizi disponibili per affrontare questa emergenza sociale.

I dati recenti sulla salute mentale dei giovani

Nei primi sei mesi del 2024, il servizio Soss della fondazione Don Luigi Di Liegro ha registrato un incremento significativo delle richieste di aiuto provenienti da giovani. Il 34% delle telefonate ricevute è attribuibile a quella fascia di età. Nel complesso, il Soss ha ricevuto oltre 50 chiamate mensili, con una distribuzione equilibrata tra uomini e donne. Tra questi, più di un terzo sono giovani che cercano aiuto per diverse problematiche, evidenziando così un aumento drammatico rispetto al medesimo periodo nel 2023.

Luigina Di Liegro, segretaria della fondazione, sottolinea che molte chiamate provengono da familiari o amici preoccupati per la salute mentale di un loro caro. Molti di loro lamentano la scarsità di attivazioni di servizi specifici per chi vive con patologie mentali, lasciando i soggetti affetti spesso isolati e senza supporto diretto dai Centri di Salute Mentale. Questa crescente domanda di supporto tra i giovani richiede un’attenzione particolare da parte delle istituzioni e degli esperti, spingendo verso la creazione di canali di comunicazione diretti e una rete di servizi psicosociali più robusta e accessibile per le famiglie.

La distribuzione geografica delle richieste di aiuto mostra una particolare concentrazione nella Capitale e nella sua provincia, che rappresentano il 70% delle comunicazioni al Soss. Anche le aree più periferiche di Roma mostrano un leggero incremento nel numero di richieste, indicando un fenomeno diffuso e non limitato ai contesti urbani centrali.

Problematiche più comuni tra i giovani

Quali sono le problematiche specifiche che emergono dalle richieste di supporto? Gli utenti del Soss frequentemente segnalano un’ampia varietà di disagi, dai disturbi associati all’ansia e alla depressione, agli effetti del bullismo, fino a condizioni alimentari come l’anoressia e la bulimia. Molti giovani lamentano anche difficoltà a mantenere rapporti sani in famiglia o contesti scolastici.

Un aspetto interessante è che solo una minima parte degli utenti si riferisce alla condizione di senza fissa dimora o a richieste di informazioni legate a malattie specifiche, come l’Alzheimer. Questi dati suggeriscono che la questione principale risiede nella sfera delle relazioni sociali e del supporto psicologico diretti, piuttosto che in problematiche sanitarie esplicite.

Durante il mese di agosto, un periodo che può risultare particolarmente difficile per chi affronta disagi psichici, il Soss rimarrà operativo per garantire un supporto continuo. Gli interessati possono contattare il servizio sia telefonicamente, al numero 3517488351, sia tramite email all’indirizzo supportosociale@fondazionediliegro.it.

I servizi della fondazione Don Luigi Di Liegro

Il servizio Soss è solo una parte dell’ampia gamma di supporti che la fondazione Don Luigi Di Liegro offre. Tra le iniziative disponibili spiccano laboratori socio-riabilitativi di vario tipo, che comprendono attività artistiche come musica, teatro, fotografia e scrittura creativa, progettati per i giovani seguiti dalle strutture pubbliche di Roma. Questi laboratori si integrano con gruppi di auto-mutuo-aiuto, rivolti a familiari e a persone in lutto, oltre a gruppi multifamiliari per condividere esperienze e supporto.

La fondazione è attivamente coinvolta anche in interventi di prevenzione nelle scuole, seminari e convegni dedicati alla salute mentale. Recentemente, è stato attivato un corso di formazione per volontari e familiari, che ha già visto l’adesione di oltre 200 partecipanti, sottolineando l’impegno della fondazione nel creare una rete di sostegno e consapevolezza attorno a temi legati alla salute mentale.