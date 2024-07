Crisi nel sistema carcerario italiano: un’onda di suicidi senza fine

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un numero record di suicidi sta scuotendo il sistema penitenziario del nostro Paese. Nella fredda sera del 30 giugno, un giovane detenuto di 21 anni si è tolto la vita impiccandosi nella cella del carcere di Paola, in provincia di Cosenza. Questa è solo l’ultima di una lunga serie di tragedie che stanno mettendo in luce gravi criticità all’interno delle istituzioni carcerarie nazionali.

*Gennarino De Fazio*, segretario del sindacato *Uil* della polizia penitenziaria in Sicilia, non esita a lanciare un allarme sullo stato attuale delle carceri italiane. Secondo De Fazio, le prigioni stanno diventando luoghi di morte anziché di riabilitazione, violando così i principi sanciti dalla Costituzione. Con 49 casi di suicidio tra i detenuti e 5 tra gli agenti di polizia penitenziaria dall’inizio dell’anno, la situazione è più che preoccupante.

*Aldo Di Giacomo* del *Spp*, collega di De Fazio, conferma la gravità della situazione riportando il cinquantesimo suicidio di un detenuto nel carcere di Paola e il quinto tra gli agenti penitenziari dall’inizio del 2024. Questi drammatici eventi evidenziano una crisi profonda che coinvolge sia i detenuti che il personale carcerario, abbandonati a se stessi e privi di supporto da parte dello Stato.

Di fronte a un tale scenario di disperazione, gli avvocati di *Alessandria* hanno deciso di intervenire, chiedendo un’immediata azione per porre fine a questa tragica ondata di suicidi. La pressione ricade non solo sul personale penitenziario, costretto a fronteggiare situazioni estreme senza alcun supporto adeguato, ma anche sulle istituzioni, chiamate a intervenire con urgenza per evitare nuove perdite di vite umane in un contesto già segnato da sovraffollamento, condizioni precarie e abbandono istituzionale.

1. 21 anni: Rappresenta l’età del giovane detenuto che si è suicidato nella cella del carcere di Paola, in provincia di Cosenza. La giovane età del detenuto sottolinea la tragedia delle condizioni carcerarie che possono portare anche giovani a compiere gesti estremi.

2. Paola, Cosenza: È la località in cui si è verificato il suicidio del detenuto. Il carcere di Paola è stato teatro di una serie di tragedie che evidenziano le criticità del sistema penitenziario italiano.

3. Gennarino De Fazio: È il segretario del sindacato Uil della polizia penitenziaria in Sicilia. Ha lanciato un allarme sulla situazione delle carceri italiane, denunciando la trasformazione di tali istituzioni in luoghi di morte anziché di riabilitazione.

4. Uil: È uno dei sindacati italiani ed è rappresentato nella situazione delle carceri italiane da Gennarino De Fazio, che ne è il segretario.

5. Sicilia: È la regione italiana in cui opera il sindacato Uil della polizia penitenziaria, rappresentato da Gennarino De Fazio. La situazione delle carceri in Sicilia rispecchia la crisi nazionale del sistema penitenziario.

6. Aldo Di Giacomo: È un rappresentante del Spp, collega di Gennarino De Fazio, che ha confermato la gravità della situazione nelle carceri italiane, evidenziando il numero significativo di suicidi sia tra i detenuti che tra gli agenti penitenziari.

7. Spp: È un’organizzazione sindacale rappresentata da Aldo Di Giacomo, che sottolinea la criticità della situazione carceraria in Italia.

8. Avvocati di Alessandria: Gli avvocati di Alessandria hanno deciso di intervenire di fronte alla tragedia dei suicidi nelle carceri italiane, chiedendo un intervento immediato per evitare ulteriori perdite di vite umane. La loro azione mette in luce la necessità di un intervento urgente da parte delle istituzioni per affrontare le gravi criticità del sistema penitenziario.