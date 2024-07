Cronaca: Le rivelazioni dell’ex fidanzata di Paolo Emilio Signorini

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un’intima testimonianza sconvolgente

L’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini è stato al centro di rivelazioni scioccanti da parte della sua ex fidanzata, che la Procura ha interrogato come testimone nei giorni successivi agli arresti per corruzione. La donna ha svelato dettagli inquietanti sulle presunte relazioni pericolose di Signorini con Spinelli, raccontando di bonifici sospetti, lussuosi weekend a Montecarlo e un presunto coinvolgimento in pratiche illecite.

Le vicende del bonifico e dei lussuosi weekend

La ex compagna di Signorini ha raccontato di un bonifico di 13 mila euro che il manager le avrebbe chiesto di fare per saldare il catering del matrimonio della figlia, sottolineando l’uso di contanti ricevuti in modo ambiguo dalla donna. Inoltre, ha fatto luce sui weekend a Montecarlo, dove Signorini e Spinelli avrebbero goduto di lusso sfrenato e di trattamenti esclusivi, pagati presumibilmente dall’imprenditore. Le conversazioni intercettate rivelano un legame profondo tra i due uomini, dominato da temi riguardanti il porto e pratiche poco trasparenti.

