Cronaca nera a Roma Ostia: la scoperta macabra di un cadavere

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La terribile scoperta

Questa mattina, a Roma Ostia, una segnalazione sconvolgente ha scosso la tranquillità di Via del Lido di Castel Porziano. Un cittadino peruviano ha allertato i carabinieri dopo aver trovato il corpo senza vita di un suo conoscente, un uomo di 48 anni originario del Perù. Entrambi svolgevano attività di prostituzione su strada e l’uomo deceduto era sparito dai radar da circa 10 giorni. La salma giaceva in una zona al limitare della strada, nascosta da una fitta vegetazione.

Il mistero della morte

Il cadavere, in uno stato di decomposizione avanzato, non mostra segni evidenti di violenza. Sul luogo dell’orribile ritrovamento sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, insieme alla Sezione Operativa della Compagnia di Ostia e al personale specializzato per i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia. Sorprendentemente, l’area in cui è avvenuta la tragica scoperta non era soggetta a videosorveglianza. Il Pubblico Ministero, informato della situazione, ha ordinato l’esame autoptico presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico Universitario di Roma Tor Vergata.

Sospetti e indagini in corso

Il caso del cadavere ritrovato a Roma Ostia solleva molte domande e dubbi, spingendo le autorità a indagare a fondo per fare luce su quanto accaduto. Le ipotesi iniziali includono tanto la possibilità di un decesso naturale quanto quella di un possibile coinvolgimento di terzi. Resta la preoccupazione per la mancanza di sicurezza nella zona dove è stata rinvenuta la salma, mettendo in luce la necessità di maggiore vigilanza e controllo per evitare futuri tragici eventi simili.

