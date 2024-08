Daniele Forte si unisce all’Ostiamare: nuova avventura per il centrocampista

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Daniele Forte si unisce ufficialmente all’Ostiamare, portando con sé una significativa esperienza calcistica. Il giocatore, proveniente dall’Avezzano, ha già dimostrato le sue capacità con 6 gol in 21 partite. In questo articolo si esploreranno i dettagli del suo trasferimento, il suo percorso calcistico e le aspettative per la prossima stagione.

Daniele Forte: un nuovo innesto per la squadra biancoviola

Il trasferimento dall’Avezzano

Il centrocampista Daniele Forte, classe 1990, ha firmato un contratto con l’Ostiamare dopo la sua stagione all’Avezzano, dove ha disputato 21 incontri e realizzato 6 gol. Questo passaggio rappresenta un’opportunità significativa per Forte, che cerca di affermarsi in una nuova squadra. Dopo un periodo di crescita calcistica tra vari club, tra cui Cjarlins Muzane, Arezzo, Arzignano Valdichiamo e Turris, Forte si prepara a portare una nuova linfa vitale, frutto della sua esperienza pregressa.

Forte ha mostrato un forte desiderio di fare bene con la maglia dell’Ostiamare, evidenziando l’importanza della preparazione e del lavoro di squadra. La mentalità positiva e l’entusiasmo del giocatore potranno rivelarsi essenziali nel contesto di una competizione che richiede impegno e determinazione.

Un arrivo promettente nell’ambito di un progetto ambizioso

Nella sua prima dichiarazione ufficiale da giocatore dell’Ostiamare, Forte ha espresso la sua soddisfazione per essere parte di un club così prestigioso e determinato. Ha sottolineato la serietà della proprietà e la visione di lungo termine del direttore sportivo, obiettivi che rispecchiano le sue ambizioni di crescita e successo. “Siamo qui per fare un campionato importante ed arrivare tra le prime”, ha dichiarato Forte, il quale è consapevole della responsabilità che deriva dal indossare la maglia biancoviola.

La sua voglia di lavorare a stretto contatto con i compagni di squadra, sin dai primi giorni di preparazione, è un chiaro segnale della sua determinazione nel contribuire al successo della squadra e di affrontare le sfide della stagione con il giusto atteggiamento.

Le aspettative per la stagione e il sostegno dei tifosi

Un debutto carico di entusiasmo

Con l’inizio della preparazione estiva alle porte, Forte è impaziente di integrarsi nel gruppo e di contribuire a costruire le fondamenta di una stagione di successo per l’Ostiamare. Il centrocampista ha già anticipato che il lavoro duro e la dedizione saranno al centro dei suoi sforzi, preparando il terreno per affrontare un campionato competitivo. La mentalità vincente è un aspetto cruciale nella costruzione di una squadra, ed Forte è convinto che con la giusta preparazione, l’Ostiamare potrà ottenere risultati eccellenti.

Il ruolo fondamentale dei tifosi

Inoltre, il supporto dei tifosi riveste un’importanza notevole per l’Ostiamare, con Forte che ha fatto riferimento al calore e all’energia che i supporter possono portare dentro e fuori dal campo. “Non vediamo l’ora di vedere i nostri tifosi allo stadio. Dovremo impegnarci ancora di più per far venire sempre più persone a sostenerci”, ha aggiunto il nuovo acquisto. La presenza e il supporto della tifoseria saranno potenzialmente determinanti nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, creando un’atmosfera coinvolgente durante le partite.

Con un roster che sta prendendo forma e una mentalità orientata al successo, l’Ostiamare si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, e la figura di Daniele Forte potrebbe rivelarsi centrale nel percorso ambizioso della squadra.