Demon Slayer: il successo del film in Spagna e l'attesa per la quarta stagione

Demon Slayer incanta il pubblico spagnolo

Il film “Verso l’allenamento dei pilastri” della serie Demon Slayer ha ottenuto un incredibile successo in Spagna, conquistando il primo posto ai botteghini e superando persino film di grande calibro. Inizialmente oggetto di critiche per essere considerato solo un’esca per attirare i fan al cinema, il film ha saputo dimostrare il contrario, riscuotendo un enorme successo e spingendo gli spettatori a cambiare idea con la sua trama avvincente. Con la durata di 60 minuti, il film ha mostrato gli avvenimenti avvenuti alla fine della terza stagione, regalando inoltre un’anteprima della quarta stagione prevista per l’imminente primavera.

L’attesa per la quarta stagione

Mentre tutti sono in trepidante attesa per la quarta stagione di Demon Slayer, prevista per la primavera, al momento non è stata ancora annunciata una data precisa di uscita. È probabile che tale annuncio avvenga una volta completata la programmazione del film nei cinema in tutto il mondo. I fan della serie possono quindi sperare di ricevere notizie positive verso la fine di marzo o anche prima, pronti ad immergersi in una stagione ricca di eventi e colpi di scena che promettono di tenere incollati allo schermo gli appassionati di questa avvincente saga.