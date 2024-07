Dieci modi innovativi per affrontare i malesseri estivi

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Durante la stagione estiva, le temperature aumentano e con esse anche i malesseri che possono affliggere il nostro corpo. È fondamentale prendersi cura di sé stessi attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura fresca che apporta importanti nutrienti per contrastare stanchezza, irritabilità e altri disturbi tipici di questa stagione.

Le punture di zanzare possono rovinare le nostre giornate estive, ma possiamo difenderci in modo naturale con il pompelmo. Questo frutto contiene nootkatone, una sostanza insetticida naturale che può aiutarci a tenere lontani gli insetti fastidiosi durante le serate all’aperto.

Il mal di testa causato dal caldo e dalla disidratazione può essere alleviato grazie all’anguria, un frutto ricco d’acqua e dal sapore dolce che ci aiuta a mantenere l’idratazione e a prevenire fastidiose emicranie estive.

L’esposizione prolungata al sole può irritare la pelle, ma possiamo contrastare questo problema grazie alle carote. Ricche di betacarotene e antiossidanti, le carote sono un prezioso alleato per proteggere la pelle dagli arrossamenti e dalle irritazioni estive.

La “depressione estiva” può colpire anche durante i mesi più caldi, ma possiamo contrastarla con il limone. Ricco di vitamina C, il limone favorisce il buon umore e aiuta a ridurre lo stress tipico di questa stagione.

Il caldo può causare affaticamento e perdita di concentrazione, ma possiamo contrastare questi disturbi grazie ai peperoni. Ricchi di sali minerali come il magnesio e il fosforo, i peperoni sono un prezioso alleato per mantenere la nostra energia durante l’estate.

I cambiamenti alimentari estivi possono causare gonfiori addominali, ma possiamo contrastarli con le zucchine. Grazie alla loro ricchezza di fibre e acqua, le zucchine favoriscono la digestione e ci aiutano a mantenere la pancia piatta durante la bella stagione.

L’affaticamento muscolare può essere un problema durante l’estate, ma possiamo prevenirlo grazie agli spinaci. Ricchi di potassio e magnesio, gli spinaci aiutano a mantenere i muscoli tonici e a prevenire fastidiosi crampi durante l’attività fisica sotto il sole cocente.

I cambiamenti negli orari e nel ritmo sonno-veglia possono causare insonnia estiva, ma possiamo contrastarla mangiando albicocche. Questi frutti ricchi di potassio e vitamina B ci aiutano a rilassarci e a prendere sonno serenamente anche nelle calde notti estive.

Il caldo può causare problemi circolatori come edemi e gonfiori alle gambe, ma possiamo contrastarli mangiando pomodori. Ricchi di acqua e vitamina C, i pomodori aiutano a rafforzare i vasi sanguigni e a prevenire le fastidiose gonfiori estive.

L’abbassamento improvviso della pressione sanguigna può causare svenimenti e capogiri durante l’estate, ma possiamo prevenirli mangiando pesche. Ricche di potassio e magnesio, le pesche aiutano a mantenere la pressione arteriosa stabile e a prevenire fastidiosi disturbi legati alla circolazione.

