DinsiemE in concerto a Magicland: un evento imperdibile per giovani e famiglie a Valmontone

Magicland si prepara ad accogliere uno dei suoi eventi più attesi dell’estate 2023, con la partecipazione della popolare coppia di content creator DinsiemE, composta da Erick e Dominick. Il parco divertimenti di Valmontone, rinomato per le sue attrazioni, ospiterà questo esclusivo incontro sabato 24 agosto, a partire dalle ore 17:30. La giornata promette tantissimo divertimento e un programma di intrattenimento variegato, perfetto per i ragazzi e le famiglie che cercano una giornata all’insegna del divertimento.

dinsieme all’energia di magicland

Un incontro tra creator e fan

I DinsiemE sono un fenomeno tra i giovani in Italia, noti per il loro modo di interagire e intrattenere i fan attraverso i social media. La coppia, che ha costruito una carriera di successo combinando creatività e autenticità, porterà la propria energia al parco, regalando ai visitatori un’esperienza unica. Gli spettacoli dal vivo rappresentano un’importante opportunità per il pubblico di vedere i loro idoli in un contesto coinvolgente e festoso, in cui partecipare attivamente alle sfide e alle attività proposte.

In questo evento, i ragazzi potranno assistere a performance avvincenti e divertirsi con giochi interattivi, tutti caratterizzati dallo stile unico dei DinsiemE. Non si tratta solo di uno spettacolo, ma di un’occasione per creare ricordi indimenticabili e condividere momenti speciali con gli amici e la famiglia. Durante l’evento, non mancheranno interazioni con il pubblico, che renderanno l’atmosfera ancora più speciale e coinvolgente.

Un programma ricco di intrattenimento

Dalle 17:30 in poi, la festa proseguirà con una serie di eventi e attività che coinvolgeranno tutti i presenti, con una particolare attenzione ai balli latini americani. La DJ Valeria Ponza e il vocalist Rush MC porteranno i ritmi travolgenti di salsa, bachata e merengue, creando un’atmosfera di festa che renderà la serata indimenticabile. Gli amanti della danza avranno l’opportunità di scatenarsi e divertirsi, rendendo l’evento un perfetto mix di musica e intrattenimento dal vivo.

Magicland ha pensato a tutto per garantire il massimo del divertimento. Le attrazioni del parco rimarranno aperte fino alle 23:30, permettendo una serata intera dedicata al divertimento, non solo alla musica. Le famiglie potranno approfittare di questa opportunità per sperimentare le emozioni delle giostre del parco a tema, vivendo una giornata ricca di avventure.

occasioni imperdibili per visitare magicland

Biglietti e promozioni

Per chi desidera partecipare a questa giornata speciale, Magicland offre biglietti a un prezzo scontato. Solo per un periodo limitato, il biglietto per bambini sarà disponibile online al costo di soli €9,90, rendendo l’accesso alla manifestazione ancora più accessibile. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità da non perdere per tutte le famiglie che intendono passare una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Avere l’opportunità di assistere ai DinsiemE e di partecipare ai balli latini in un parco che è già di per sé un’attrazione per tutte le età, rappresenta una combinazione perfetta per trascorrere una giornata indimenticabile. Le famiglie saranno avvolte dall’atmosfera festosa di Magicland e potranno approfittare di tutte le attrazioni disponibili per un’esperienza completa.

Un evento da non perdere

Magicland continua a essere un centro di divertimento e innovazione, attirando visitatori da tutta Italia. L’arrivo dei DinsiemE e l’intero programma di eventi organizzati per sabato 24 agosto segnano un ulteriore passo nella creazione di un’atmosfera coinvolgente e festosa per giovani e famiglie. L’evento sottolinea l’importanza di momenti di interazione e divertimento, con proposte che riescono a coinvolgere appieno il pubblico di tutte le età.

L’evento è sia un richiamo per i fan dei DinsiemE che una gioia per coloro che amano la musica e l’intrattenimento dal vivo. Se non si è mai stati a Magicland, questo è sicuramente il momento giusto per visitare il parco e partecipare a una delle manifestazioni più attese dell’anno.