Domenica 22 Settembre: Pinispettinati celebra la cultura popolare salentina con danza e musica

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il 22 Settembre si terrà un evento imperdibile a Pinispettinati, dedicato alla celebrazione della cultura popolare del SALENTO. L’evento, organizzato dall’associazione Mediterre, offre un’opportunità unica per immergersi nelle tradizioni musicali e coreutiche di questa affascinante regione. Con un programma ricco di attività, sarà possibile esplorare le sonorità tipiche del SALENTO e apprendere alcuni dei suoi passi di danza.

Un pomeriggio di laboratori e musica

Laboratorio di pizzica

La giornata inizierà alle 18.00 con un laboratorio gratuito di pizzica guidato da Mattia Carlucci. Questo tradizionale ballo popolare, simbolo della cultura salentina, è caratterizzato da movimenti vivaci e coinvolgenti, accompagnati da ritmi avvolgenti. Durante il laboratorio, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere le basi di questa danza, imparando non solo i passi, ma anche l’allegria e la passione che essa trasmette. La pizzica è un mezzo d’espressione profondo, spesso legato a tematiche di amore e lotta, ed è conosciuta per il suo potere di unire le persone.

Laboratorio di tamburello

Successivamente, alle 19.00, Enrico Gallo condurrà un laboratorio gratuito di tamburello. Questo strumento a percussione è fondamentale nella musica salentina, poiché accompagna molti dei brani tradizionali, da pizziche a serenate. Partecipando a questo workshop, gli appassionati di musica, esperti e principianti, potranno cimentarsi nell’apprendimento delle tecniche di base, delle pattern ritmiche e della storia di questo strumento essenziale per la tradizione musicale del SALENTO. L’incontro sarà un’occasione per conoscere meglio la musica popolare locale e per avvicinarsi a un’arte sempre viva e in evoluzione.

Concerto e danze

Pomeriggio di musica e tradizione

Alle 20.00 il programma culminerà in un emozionante concerto a ballo, che offrirà un mix di sonorità tradizionali tipiche della cultura salentina. Saranno in scena tamburi, organetti e chitarre, grazie alla partecipazione di alcune delle più belle voci del panorama musicale del SALENTO. Durante il concerto, il pubblico potrà assistere a esibizioni di pizziche, stornelli, canti alla stisa, serenate e canti d’amore e di protesta, tutte espressioni di una cultura ricca e affascinante. La musica avvolgerà l’aria dello spazio culturale Pinispettinati, creando un’atmosfera di festa e convivialità.

Inoltre, la serata sarà allietata dalla possibilità di partecipare a danze collettive, dove tutti saranno invitati a unirsi, creando una vera e propria celebrazione comunitaria. La musica e il ballo rappresentano un filo conduttore tra generazioni, rendendo ogni ingresso sul palco un momento di condivisione e valorizzazione della tradizione.

Servizi disponibili durante l’evento

Per rendere la serata ancora più piacevole, il servizio bar e cucina sarà attivo durante l’intero evento. I partecipanti potranno assaporare alcune delle specialità culinarie tipiche del SALENTO, gustando piatti locali preparati con ingredienti freschi e genuini. Questo arricchirà ulteriormente l’esperienza, permettendo a tutti di immergersi completamente nell’atmosfera salentina, sia attraverso i suoni che i sapori della tradizione.

Informazioni e prenotazioni

Per chi desidera partecipare a questa giornata dedicata alla cultura popolare salentina, è consigliato prenotare in anticipo. Per ulteriori informazioni e iscrizioni ai laboratori, è possibile contattare il numero 3402329572. L’evento si preannuncia come una finestra aperta sulla tradizione musicale del SALENTO, un’opportunità non solo educativa ma anche di svago e socializzazione per gli amanti della cultura popolare. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza immersiva il 22 Settembre a Pinispettinati!