Doppia celebrazione per Nina Moric: la festa di compleanno e i dettagli dell’evento

24 Luglio 2024

Nina Moric, la celebre modella croata, ha recentemente festeggiato il suo 48º compleanno in un evento speciale che ha attratto l’attenzione di amici e pochi VIP.

Ritardo e Particolari della Festa

Il racconto dell’evento, pubblicato su “Dagospia”, ha svelato che Nina si è fatta aspettare per oltre due ore rispetto all’orario dell’invito. La modella è apparsa radiosa poco prima delle 20:30, senza la presenza del suo nuovo fidanzato, Stefano Fadda. Quest’ultimo, manager di un’azienda, aveva già sorpreso Nina la sera precedente con una festa a sorpresa tra amici.

Dettagli dell’Evento e Outfit Di Nina Moric

Durante la festa, Nina ha soffiato sulle candeline di una sontuosa torta a tre piani griffata dalla pasticcera Maria De Vito. La pasticceria ha curato persino dei biscottini con una citazione che Nina ama particolarmente. Gli ospiti hanno potuto gustare cocktail, specialità di pesce e champagne in onore della festeggiata. Nina ha optato per un look straordinario, con treccine afro e un abito bianco trasparente di cristalli e piume firmato da Giuseppina Di Bartolo haute couture.

Gli Illustri Ospiti Presenti

Tra gli invitati, spiccavano nomi come Maria Monsè e la figlia Perla Maria, Claudio Casavecchia con la moglie Alessandra Nardo, Alessia Mastropietro e Federico Fashion Style. La festa ha rappresentato un’occasione speciale per gli amici vicini che hanno dedicato pensieri affettuosi alla festeggiata.

La Situazione del Figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona

Nonostante la presenza di amici e familiari, un’importante assenza si è fatta notare: quella di Carlos Maria, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, nato 21 anni fa. L’ex re dei paparazzi, assente alla festa, ha invece riferito che il figlio sta affrontando un percorso di cura e che attualmente si trova in un percorso di riabilitazione. La sua salute sembra migliorare progressivamente, regalando speranza per il futuro.

