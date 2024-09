Due uomini aggrediscono e rapinano un 56enne bengalese a Torpignattara: l’accaduto sconvolge il quartiere

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Redazione

Un episodio di violenza si è verificato nella serata del 5 settembre a Torpignattara, un quartiere di Roma. Un uomo di 56 anni, originario del Bangladesh e proprietario di un negozio di frutta e verdura, è stato aggredito e rapinato da due individui. L’evento ha scosso la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza nella zona. Il negoziante, ferito e traumatizzato, ha dovuto ricevere cure in ospedale a causa delle gravi lesioni subite.

un’assalto brutale in via zenodossio

la dinamica della rapina

L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 20:30 presso il negozio del 56enne situato in via Zenodossio. Stando alle testimonianze, la vittima si trovava all’interno del suo esercizio commerciale quando due uomini si sono presentati all’improvviso, colpendolo senza esitazione con calci e pugni. L’azione veloce e brutale ha scatenato la paura non solo nella vittima, ma anche nei passanti e nei residenti, testimoni involontari di un attacco inaspettato.

Dopo aver malmenato l’uomo, i rapinatori si sono diretti verso la cassa, portando via circa 400 euro, l’incasso del giorno. Gli aggressori sono fuggiti rapidamente, rendendo difficile per le autorità risalire alla loro identità. Immediatamente dopo l’accaduto, il commerciante è stato soccorso da persone del luogo che hanno allertato i servizi di emergenza. Le condizioni del 56enne, che presentava diverse ferite al volto, hanno richiesto un intervento in codice giallo presso l’ospedale Vannini, dove è stato sottoposto a cure.

le indagini della polizia

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti del commissariato Porta Maggiore, si sono attivate per far luce sull’accaduto. L’indagine si concentra sulla raccolta di testimonianze da parte dei testimoni presenti al momento della rapina e sull’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, allo scopo di identificare i responsabili dell’episodio violento. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se la rapina possa essere collegata ad altri eventi simili verificatisi recentemente nel quartiere di Torpignattara.

la reazione della comunità locale

un forte messaggio dal comitato torpigneto almagià

L’episodio ha suscitato una forte reazione da parte della comunità locale. Il comitato Torpigneto Almagià ha espresso il proprio sgomento e rabbia di fronte a tali atti di violenza. In una dichiarazione ufficiale, il comitato ha manifestato la propria solidarietà nei confronti dell’uomo aggredito, sottolineando la gravità dell’accaduto e la freddezza con cui si è svolta l’aggressione.

La comunità ha evidenziato come episodi simili siano inaccettabili per chi, come loro, vive e lavora per la costruzione di un ambiente di convivio pacifico e armonioso. La violenza, secondo il comitato, rappresenta un attacco diretto ai valori di rispetto e solidarietà su cui si basa la vita nel quartiere. Nonostante le circostanze sfavorevoli, il comitato ha ribadito il proprio impegno per il miglioramento della zona, citando progetti come la trasformazione del parco Almagià in uno spazio pubblico attrezzato, destinato a promuovere eventi culturali e attività comunitarie.

un impegno comune contro la violenza

Il comitato ha lanciato un appello alla partecipazione attiva della cittadinanza, sostenendo che solo con il coinvolgimento collettivo e il rispetto reciproco sarà possibile combattere la violenza e favorire un clima di sicurezza nel quartiere. Le rassegne culturali e gli eventi previsti sono considerati strumenti fondamentali per aumentare la coesione sociale e l’integrazione, elementi essenziali per combattere il degrado e l’intolleranza che talvolta si manifestano in contesti urbani.