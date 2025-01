Edy Palazzi (FdI): “Salviamo il litorale di Ostia con interventi immediati”

Ultimo aggiornamento il 15 Gennaio 2025 by Emiliano Belmonte

Danni irreparabili al litorale di Ostia

Roma, 15 gennaio – Le recenti mareggiate hanno nuovamente colpito il litorale di Ostia, distruggendo stabilimenti balneari e provocando ingenti danni. Questa situazione, oltre a minacciare un importante patrimonio storico e culturale, mette in crisi l’intero settore del turismo balneare, fondamentale per l’economia della regione Lazio.

L’ordine del giorno di Edy Palazzi

La consigliera regionale Edy Palazzi (FdI) ha presentato un ordine del giorno in Consiglio Regionale per affrontare questa emergenza. Le principali richieste includono:

L’immediato riconoscimento dello stato di calamità naturale per il litorale di Ostia.

per il litorale di Ostia. L’attuazione di interventi strutturali con il supporto della Protezione Civile per prevenire ulteriori danni.

Il contributo dell’on. Ciocchetti

Palazzi ha ricordato che questa proposta si inserisce nel solco tracciato dall’onorevole Luciano Ciocchetti, il quale ha già evidenziato come il riconoscimento dello stato di calamità sia fondamentale per garantire risorse e interventi adeguati. “Ostia rappresenta un patrimonio da tutelare, non solo per la regione Lazio, ma per l’intero paese”, ha concluso la consigliera.