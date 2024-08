Elodie protagonista di The Cal 2025: il suo annuncio e le nuove sfide nel cinema

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Elodie, la poliedrica artista italiana, continua a conquistare il palcoscenico con la sua versatilità, occupando i panni di cantante, attrice e modella. L’ultima notizia riguardante la sua carriera è l’inclusione nel prestigioso calendario Pirelli 2025, dove sarà uno dei dodici talenti rappresentati. L’artista ha rivelato la sua partecipazione tramite un post nel suo profilo Instagram, in cui si mostra mentre passeggia su una spiaggia delle Keys Island, indossando un accappatoio bianco griffato Pirelli. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella carriera di Elodie, da un lato continua il suo cammino di successo musicale, e dall’altro intraprende nuove strade come attrice.

La carriera musicale e l’importanza di “Ti mangio il cuore”

Un successo che premia il talento

Elodie ha raggiunto la popolarità nel panorama musicale italiano con brani che uniscono pop e urban, catturando l’attenzione del pubblico e della critica. La sua recente partecipazione al film “Ti mangio il cuore” ha segnato una tappa fondamentale che le ha valso un David di Donatello, un’importante riconoscenza nel panorama cinematografico italiano, per la miglior colonna sonora. Questo riconoscimento ha evidenziato non solo la sua abilità come cantante, ma anche la sua capacità di creare emozioni attraverso la musica.

Nuove sfide sul grande schermo

Attualmente, Elodie è impegnata in un nuovo progetto cinematografico dal titolo “Fuori”, diretto da Mario Martone. Il film, che si svolge a Roma, si basa sulla vita della scrittrice GOLIARDA SAPIENZA, in occasione del centenario della sua nascita. Con un cast tutto al femminile, tra cui spiccano nomi come Valeria Golino e Matilda De Angelis, Elodie si prepara a portare la sua arte sul grande schermo, dimostrando quindi una versatilità che l’ha sempre contraddistinta nel mondo dello spettacolo.

Il calendario Pirelli 2025 e il ritorno alla sensualità

Il ruolo di Ethan James Green

Il 2025 segnerà il ritorno di Elodie nel celebre calendario Pirelli, una tradizione che da anni celebra la bellezza e il talento di artisti di fama internazionale. Le foto di quest’edizione sono state affidate al fotografo americano ETHAN JAMES GREEN, noto per i suoi ritratti intimi e profondi. Eccellenza e originale bellezza sono alla base del suo lavoro, che esplora tematiche come l’identità e la sessualità nella società contemporanea.

Un assaggio del progetto

Sebbene i dettagli sui rimanenti dodici talenti siano ancora coperti da un vero e proprio mistero, è già stato anticipato un “ritorno alla sensualità”. Le immagini di questo progetto artistico evocano una bellezza essenziale, rimanendo profondamente ancorate alla tradizione della rappresentazione della femminilità e dell’eleganza. La partecipazione di Elodie a quest’importante progetto la pone come una delle voci chiave del panorama artistico del prossimo anno, ulteriormente consolidando la sua immagine iconica.

Il profilo di Ethan James Green e la sua visione artistica

Chi è Ethan James Green

Nato e cresciuto nel Michigan, ETHAN JAMES GREEN è diventato uno dei fotografi più interessanti della sua generazione, stabilendosi a NEW YORK e creando opere che spesso riflettono la sua esperienza personale. Il suo primo libro, “Young New York”, ha avuto un impatto significativo, poiché raccoglie ritratti di amici e collaboratori, documentando l’identità queer e le esperienze vissute in una delle città più dinamiche del mondo.

La New York Life Gallery e l’impatto sulle arti

Nel 2022, Green ha fondato la New York Life Gallery a CHINATOWN, un luogo dedicato a artisti emergenti e a opere d’arte storiche del XX secolo. Con esposizioni che mettono in luce l’arte contemporanea, Green ha creato un ambiente che invita alla creatività e alla scoperta. Il suo lavoro è apparso in molte importanti pubblicazioni e ha collaborato con marchi di prestigio come DIOR, VERSACE e LOUISE VUITTON, espandendo ulteriormente il suo contributo artistico.

La carriera di Elodie mostra come l’artista continui a esplorare nuovi orizzonti, sia nel mondo della musica che nel cinema e nella moda, confermandosi una figura poliedrica nel panorama culturale italiano e internazionale.