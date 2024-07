Emergenza maltempo in Friuli Venezia Giulia: 70 interventi dei vigili del fuoco

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il territorio friulano colpito dall’ondata di maltempo

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Friuli Venezia Giulia ha causato circa 70 interventi da parte dei vigili del fuoco, provocando l’attivazione di un’allerta gialla da parte della Protezione Civile. Le zone più colpite sono il pordenonese e la bassa friulana, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

La situazione critica nel Friuli occidentale

Nella zona del Friuli occidentale, sono state circa una trentina le richieste di soccorso pervenute al comando vigili del fuoco di Pordenone. La maggior parte delle richieste è stata dovuta alle cadute di alberi causate dal forte vento. In particolare, un albero è crollato sulla linea ferroviaria Sacile-Gemona, interrompendo il traffico ferroviario e obbligando all’utilizzo di corse di bus sostitutive. A Sacile, una grossa pianta è caduta su una pista ciclopedonale, causando danni rilevanti.

Le criticità nel territorio di Udine

Anche il comando di Udine non è stato risparmiato dall’emergenza maltempo, ricevendo una quarantina di richieste di intervento per allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati dalle forti raffiche di vento. Tutte le squadre disponibili, compresi i distaccamenti di Codroipo, Latisana e Lignano, sono attualmente impegnate. In aiuto alle squadre locali si sta dirigendo a Ronchis di Latisana anche una squadra del comando di Trieste, sebbene al momento non siano segnalate criticità in zona.

