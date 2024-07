Emergenza maltempo in Friuli Venezia Giulia: un’intensa giornata di pioggia e vento

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il fronte del maltempo che si è abbattuto ieri sulla regione friulana ha portato con sé una serie di devastazioni e allarmi. La pioggia incessante e il vento forte hanno provocato numerosi danni, tra cui allagamenti, caduta di alberi e cartelli stradali, e il sollevamento di tetti di abitazioni e aziende agricole.

Le forti piogge hanno causato l’esondazione di fiumi e torrenti, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco. I centralini dei quattro comandi provinciali delle squadre di soccorso hanno ricevuto circa cento chiamate di emergenza, segnalando situazioni di pericolo e necessità d’intervento.

Durante la notte, i vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per fronteggiare le criticità causate dal maltempo. Grazie alla loro prontezza d’azione, la maggior parte delle situazioni di emergenza è stata risolta. Al primo chiarore dell’alba, sono stati completati ulteriori interventi per risolvere problemi legati ad allagamenti, camini ostruiti, tegole e antenne spostate dal vento, alberi pericolanti e tetti danneggiati.

Rimangono da gestire solo alcuni interventi minori, prima di poter dichiarare conclusa la fase di emergenza e avviare le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del territorio colpito.

