Emergenza maltempo in Piemonte: danni limitati grazie agli interventi di sicurezza

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Interventi tempestivi e coordinati per fronteggiare l’emergenza

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato che i tecnici delle opere pubbliche e della protezione civile stanno effettuando sopralluoghi per valutare i danni causati dal maltempo. Nonostante i danni siano consistenti, fortunatamente non ci sono vittime coinvolte. Questi sopralluoghi sono cruciali per redigere la relazione necessaria per richiedere lo stato di emergenza.

Alberto Cirio sottolinea che grazie agli interventi di messa in sicurezza del territorio effettuati negli anni successivi alle alluvioni del 1994 e del 2000, è stato possibile limitare l’impatto di questa violenta perturbazione. La protezione civile, coordinata con i sindaci e le prefetture, sta lavorando incessantemente da diverse ore con grande professionalità per gestire al meglio l’emergenza. Le squadre operative di Asti, Torino e Novara della colonna mobile regionale della protezione civile sono attive nella zona del Vco per ripulire le strade e svuotare le cantine allagate. A Macugnaga si sta lavorando sul ripristino dell’acquedotto danneggiato e sulla ripresa della fornitura del metano, mentre la strada per l’Alpe Veglia rimane interrotta. A Chialamberto, a causa dell’interruzione della viabilità, alcune persone sono isolate ma autosufficienti, con il supporto di volontari della protezione civile della regione.

Approfondimenti