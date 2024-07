Emergenza meteo a Cogne: riapertura della viabilità incerta

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un’analisi in corso dei danni causati dall’esondazione del torrente Grand Eyvia

Un’analisi in corso dei danni causati dall’esondazione del torrente Grand Eyvia sta rallentando i tempi per il ripristino del collegamento stradale tra Cogne e il fondo valle. L’incertezza sulla tempistica è stata sottolineata dal capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, durante una riunione a Saint-Christophe dedicata alla valutazione dei danni provocati dal maltempo.

L’analisi tecnica dei danni: una sfida nel determinare i tempi di intervento

Fabrizio Curcio ha chiarito che, a causa della persistenza dell’evento meteo e della persistente altezza dei corsi d’acqua, è ancora difficile definire con esattezza la tipologia di intervento necessario. Le acque hanno innescato cambiamenti nel corso del torrente, complicando le valutazioni tecniche. Le priorità attuali riguardano l’evacuazione delle persone in pericolo, il ripristino delle infrastrutture viarie e dei servizi essenziali come l’acquedotto e la rete elettrica. Inoltre, è necessario attivare le procedure per lo stato di emergenza al fine di garantire una risposta rapida alle necessità del territorio colpito.

Ripercussioni sull’economia locale e la ripartenza turistica

L’isolamento di Cogne sta pesando sull’economia turistica del luogo, noto per la sua attrattiva ai piedi del Gran Paradiso. Fabrizio Curcio ha sottolineato l’importanza di garantire una rapida ripresa delle attività turistiche, considerando l’importante afflusso di visitatori previsto nei prossimi mesi. La comunità locale, fortemente dipendente dal settore turistico, è desiderosa di riprendersi velocemente per sfruttare al meglio la stagione imminente. La necessità di riparare i danni e ripristinare la viabilità in tempi brevi rappresenta un elemento cruciale per soddisfare sia le esigenze degli operatori che quelle dei turisti desiderosi di visitare la zona.

