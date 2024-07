Endless Love: Nuovi colpi di scena nella soap opera turca

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2024 by Francesca Monti

Emir Kozcuoğlu compie un gesto nefasto

Nel nuovo capitolo di Endless Love, Emir Kozcuoğlu compie un gesto nefasto che porterà la famiglia Soydere sull’orlo della disperazione. L’uomo d’affari ordina a Tufan Kaner di appiccare fuoco alla barberia di Hüseyin, causando un riavvicinamento inaspettato tra i fratelli Kemal e Tarik.

Fehime svela un segreto su Deniz

Quando Vildan Acemzade invia a Kemal il diario in cui Nihan ha scritto che Deniz è sua figlia, Fehime trova e legge le rivelazioni, conoscendo finalmente la verità sulla nipote. La donna si trova a difendersi da Emir, che minaccia la sicurezza della bambina, mettendo a rischio la pace della famiglia Soydere.

Incendio doloso alla barberia di Hüseyin

Per colpire Kemal, Emir ordina di distruggere la barberia di Hüseyin, causando la perdita dell’attività costruita con sacrificio. Mentre Kemal cerca di consolare il padre e promette il recupero del negozio, Tarik si unisce a lui per affrontare Emir e difendere la famiglia da ulteriori attacchi.

Fehime e Nihan stringono un patto

Spaventata dalle azioni di Emir, Fehime si confida con Nihan, rivelando di conoscere il segreto su Deniz. Le due donne stabiliscono un accordo per proteggere la famiglia, con Nihan che promette di mantenere il segreto sulla paternità di Deniz per evitare ulteriori conseguenze. Il mistero sulla vera identità della bambina rimane custodito, almeno per il momento. Segui tutti gli aggiornamenti su Instagram.

Approfondimenti