Esplorare l’interazione tra artisti e industria editoriale nella mostra “Artists Making Books” all’American Academy

Ultimo aggiornamento il 24 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La mostra “Artists Making Books: Pages of Refuge”, in programma all’American Academy in Rome dal 26 settembre al 7 dicembre 2023, si propone di indagare il legame unico tra arte, design grafico e il mondo dell’editoria. L’evento, che sarà visitabile il venerdì e il sabato dalle 16:00 alle 19:00, offre uno sguardo approfondito sul libro come oggetto d’arte e sul suo ruolo come piattaforma di espressione artistica libera da sovrastrutture commerciali.

la genesi della mostra: il contributo di ed ruscha

L’eredità di un artista

Il punto di partenza per l’esposizione è rappresentato da una donazione significativa: Ed Ruscha, noto artista e fotografo californiano, ha regalato una serie di volumi alla biblioteca dell’American Academy durante la sua visita nel 2001. Questa donazione ha ispirato una revisione approfondita del ruolo dei libri d’artista, aprendo la strada a una narrazione che incoraggia il dialogo tra le varie forme di espressione visiva e letteraria. La mostra successivamente raccoglie oltre 100 pubblicazioni realizzate da artisti di fama mondiale, spaziando dal 1905 fino ad oggi.

Diversità di visioni artistiche

Il percorso espositivo include opere di artisti delle avanguardie storiche, come Natalia Goncharova, Tristan Tzara, Fortunato Depero e Marcel Duchamp. Questi pionieri hanno iniziato a utilizzare il libro come strumento creativo per esprimere idee radicali e innovatrici, rompendo con le tradizionali concezioni editoriali. Accanto a loro, il pubblico potrà osservare opere di icone della Pop Art come Andy Warhol e Keith Haring, così come affermazioni visive di artisti dell’arte concettuale, come John Baldessari. Non mancheranno anche i lavori di ex residenti dell’American Academy, borsisti del Rome Prize e Italian fellows, che arricchiranno ulteriormente l’offerta della mostra con le loro sperimentazioni.

la funzione del libro d’artista: un oggetto di libertà creativa

Sperimentazione e innovazione

“Artists Making Books” non si limita a una presentazione di opere, ma affronta anche il tema della sperimentazione insita nel libro d’artista. Oltre a mostrare i volumi, la mostra invita i visitatori a riflettere su come approcci innovativi all’editoria abbiano generato soluzioni grafiche nuove, capaci di sovvertire le convenzioni più rigide di design e narrazione. L’opera d’arte, in questo contesto, diventa un terreno di resistenza contro le pressioni del mercato editoriale, un’occasione per esplorare le possibilità artistiche che il libro offre.

La dimensione materiale e simbolica del libro

In questo spazio di riflessione, il libro d’artista emerge come un oggetto non solo tangibile, ma anche simbolico. La sua dimensione fisica e materiale viene analizzata, rivelando come la scelta dei materiali, delle forme e delle storie raccontate all’interno di queste opere contribuiscano a creare un nuovo linguaggio visivo. Di fatto, il libro si trasforma in un rifugio per la creatività, un modo per esplorare sopravvivenza e libertà artistica in un contesto spesso caratterizzato da pressioni commerciali.

eventi collaterali: conversazioni che ispirano

Incontri con esperti e collezionisti

Per arricchire l’esperienza della mostra, sono previsti eventi collaterali che offrono spunti di riflessione su cosa significhi collezionare e creare libri d’artista. L’inaugurazione della mostra vedrà una conversazione tra Giovanni Aldobrandini e Claudia Consolandi, i quali esploreranno il valore e il significato della collezione in un contesto contemporaneo.

Workshop e discussioni

Il programma di eventi continuerà con l’incontro “Pick a Book”, in agenda il 18 ottobre, dove Darby English e Cornelia Lauf discuteranno di come selezionare un libro possa riflettere le scelte artistiche e culturali di un artista. Inoltre, il 21 novembre si svolgerà “The Craft of Books”, un incontro che coinvolgerà Tricia Treacy e Francis Offman, approfondendo le tecniche e le pratiche che stanno alla base della creazione di libri d’artista.

La mostra “Artists Making Books: Pages of Refuge” rappresenta così un’importante opportunità per esplorare i complessi rapporti tra arte e editoria, nonché le sfide e le opportunità che questo intreccio offre agli artisti contemporanei.