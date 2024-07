Esplosione a Messina: incendio in una fabbrica di fuochi d’artificio

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un’esplosione devastante ha scosso il tranquillo quartiere di Bordonaro a Messina. Un boato assordante ha interrotto la quiete della periferia centro-sud della città, sollevando una nube nera che ha colpito l’attenzione dei residenti nelle vicinanze. Sul luogo dell’incidente, una fabbrica di fuochi d’artificio, si sono immediatamente attivate le squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco, pronte a fronteggiare le fiamme che si sono sprigionate dallo stabile.

Le prime notizie provenienti dal luogo dell’incendio rivelano un bilancio drammatico: tre persone sono rimaste coinvolte nell’esplosione e hanno riportato ustioni di varia gravità. Si tratta dei due proprietari della fabbrica di fuochi d’artificio e della loro madre, trasportati d’urgenza al Policlinico di Messina per ricevere le cure necessarie. Le autorità locali e i soccorritori si stanno adoperando al massimo per garantire un tempestivo intervento e per limitare i danni causati dall’incidente, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Bordonaro.

L’esplosione inaspettata ha generato un clima di apprensione e preoccupazione tra i residenti del rione Bordonaro, che hanno assistito impotenti alla tragedia che si è consumata sotto i loro occhi. Il fragore dell’esplosione ha squarciato la quiete del quartiere, creando un’atmosfera di tensione e paura che si è diffusa rapidamente tra gli abitanti della zona. Le testimonianze degli occhi testimoni raccontano di una scena apocalittica, con fiamme alte che si alzano nel cielo e una densa coltre di fumo nero che avvolge la fabbrica di fuochi d’artificio, trasformando la giornata in un incubo che nessuno avrebbe mai immaginato di dover affrontare.

