Evacuazione di massa a Cogne: salvati in extremis 500 turisti

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

All’alba è iniziata oggi l’operazione di evacuazione dei turisti rimasti intrappolati a Cogne a causa delle frane che hanno reso impraticabile la strada verso la parte inferiore della valle. Si stima che siano circa 500 le persone coinvolte, molte delle quali sono state trasportate ieri presso il campo sportivo di Aymavilles grazie all’intervento degli elicotteri della Protezione Civile e della Guardia di Finanza. In totale, sono state effettuate 92 turnazioni che hanno permesso di evacuare ben 499 persone.

L’importante centro turistico della valle del Gran Paradiso è attualmente al lavoro per ripristinare il sistema idrico e valutare i danni subiti a causa dell’emergenza frane. La strada regionale rimane interrotta in tre punti critici e le autorità prevedono che saranno necessarie diverse settimane per ripristinare la viabilità, con la stagione turistica che rischia di subire gravi conseguenze a causa di questi eventi imprevisti.

– 500 persone coinvolte: Si stima che circa 500 persone siano rimaste intrappolate a Cogne a causa delle frane. Questo ha richiesto un’efficace operazione di evacuazione per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i presenti.

– Aymavilles: Aymavilles è un comune situato in Valle d’Aosta, nelle vicinanze di Cogne. Il campo sportivo di Aymavilles è stato utilizzato come punto di trasferimento per le persone evacuate grazie all’intervento degli elicotteri della Protezione Civile e della Guardia di Finanza.

– Protezione Civile e Guardia di Finanza: Sono enti italiani che si occupano di gestire situazioni di emergenza e di coordinare interventi in caso di calamità o disastri naturali. Nel caso di Cogne, hanno collaborato per evacuare con successo le persone bloccate a causa delle frane.

– Gran Paradiso: Il Gran Paradiso è una catena montuosa appartenente alle Alpi Graie, situata in Valle d’Aosta. La valle del Gran Paradiso è rinomata per la sua bellezza naturalistica e le attività turistiche che vi si svolgono.

– Strada regionale interrotta: A causa delle frane, la strada regionale che porta a Cogne è interrotta in tre punti critici. Questo ha generato complicazioni nella viabilità locale, con le autorità che prevedono diversi lavori e settimane per ripristinare la normale circolazione.

– Gravi conseguenze per la stagione turistica: Gli eventi imprevisti a Cogne, come le frane e l’evacuazione di emergenza, rischiano di avere gravi conseguenze sulla stagione turistica. La regione potrebbe subire ripercussioni economiche a causa della difficoltà di accesso e dei danni subiti dall’infrastruttura locale.