Evacuazioni in Valle d’Aosta dopo straripamento torrente: situazione attuale

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Nel cuore della splendida Valle d’Aosta, a Cogne, ben 250 persone rimangono da evacuare in elicottero a causa delle esondazioni del torrente Grand Eyvia che hanno reso impraticabile l’unica strada di accesso alla vallata. Le operazioni di salvataggio riprenderanno domani, dopo che oggi sono già state trasportate a valle circa 500 persone grazie all’utilizzo di diversi velivoli.

L’amministrazione comunale sta attuando interventi urgenti per ripristinare l’acquedotto danneggiato dalle esondazioni, garantendo però la disponibilità di acqua potabile presso punti strategici come il parcheggio del cimitero, le piazze e le fontane pubbliche di Gimillan ed Epinel. Al momento, permangono difficoltà legate alla connessione internet e alla telefonia, ma si stanno adottando misure per risolvere anche queste problematiche sul breve termine.

– Cogne: Comune situato in Valle d’Aosta, famoso per la sua bellezza paesaggistica e per essere circondato da vette montuose. Luogo ideale per gli amanti delle attività all’aria aperta, come escursioni in montagna e sci.

– Grand Eyvia: Torrente che scorre nella Valle d’Aosta, noto per le sue acque cristalline e per la bellezza dei suoi paesaggi naturali. Le esondazioni del Grand Eyvia hanno causato l’emergenza descritta nell’articolo, che ha reso necessaria l’evacuazione di persone da Cogne.

– Acquedotto: Struttura che fornisce acqua potabile alle comunità. Nell’articolo, si parla del danneggiamento dell’acquedotto a causa delle esondazioni, il che ha reso necessario intervenire per garantire la disponibilità di acqua potabile ai residenti.

– Gimillan ed Epinel: Frazioni di Cogne, località montane della Valle d’Aosta. Le due località sono menzionate nell’articolo in riferimento ai punti strategici dove è garantita la disponibilità di acqua potabile in seguito al danneggiamento dell’acquedotto.