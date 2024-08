Eventi imperdibili a Roma e dintorni: cosa fare nel weekend del 17 e 18 agosto

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Redazione

Con l’arrivo di agosto inoltrato, Roma continua a pulsare di vita e attività. Molti romani stanno facendo ritorno dalle vacanze, con la speranza di trovare un’atmosfera di relax e divertimento nella capitale, prima di affrontare il colpo del rientro alla routine quotidiana. Per questo weekend, sono previsti numerosi eventi che promettono di intrattenere residenti e turisti in cerca di svago. Ecco una selezione di otto eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 agosto.

Vite straordinarie alla Casa del Cinema

Proiezioni dedicate a figure iconiche

Continuano le proiezioni della rassegna “Vite straordinarie” presso la Casa del Cinema, situata nel cuore di Villa Borghese. Questo progetto cinematografico si propone di mettere in luce le vicende di personaggi che hanno segnato in modo indelebile la storia dell’arte, della cultura e della politica. Durante il weekend del 17 e 18 agosto, l’attenzione sarà focalizzata su due donne leggendarie: sabato sarà proiettato “The Queen – La regina“, un film diretto da Stephen Frears che esplora il regno di Elisabetta II. Domenica sarà la volta di “The Iron Lady“, una biografia della nota prima ministra britannica Margaret Thatcher, diretta da Phyllida Lloyd. Entrambi i film offrono uno sguardo profondo sulle vite di queste figure influenti.

Concerti jazz al Village Celimontana

Un’intera notte di musica jazz

Sabato 17 agosto, il Village Celimontana diventa il palcoscenico per un concerto jazz di livello internazionale. A partire dalle 22:00, il polistrumentista francese Jean-Sébastien Simonoviez condurrà una performance che promette di affascinare gli amanti del jazz con una line-up italo-francese formata da musicisti di spicco. Simonoviez è noto per le sue collaborazioni con artisti di fama mondiale, come Steve Swallow e Steve Grossman. La serata è caratterizzata da un’atmosfera avvolgente, ideale per godere della musica di qualità tipica dell’estate romana.

Show e divertimento a Magicland

La magia degli Arteteca e la fiesta latina

La magica atmosfera di Magicland a Valmontone ospiterà, sabato 17 agosto, il noto duo comico Arteteca, composto da Monica Lima ed Enzo Luppariello, in uno show che promette risate e interazione con il pubblico. Seguirà un DJ set di Ulisse Marciano, rendendo la serata perfetta per ballare e divertirsi nel cuore del parco divertimenti.

Domenica 18 sarà la volta di una fantastica “Fiesta Latina” con ritmi coinvolgenti, grazie alla presenza della DJ Valeria Ponza e del vocalist Rush MC. Questo evento offre l’opportunità di immergersi nella cultura latino-americana, con balli di salsa, bachata e merengue, creando un’atmosfera festiva e vivace.

Eventi al Castello di Santa Severa

Concerti e spettacoli unici

Il Castello di Santa Severa, già noto per la sua storia e bellezza, ospiterà sabato 17 agosto il rapper Briga, un artista che vanta quattro dischi di platino e due d’oro. Questo concerto rappresenta una tappa imperdibile per i fan, il cui ingresso è gratuito, previa prenotazione.

Il giorno seguente, domenica 18 agosto, spazio alla comicità con Antonio Giuliani, che presenterà il suo “Recital”. Attraverso il suo spettacolo, Giuliani riflette sulle scelte di vita e sull’importanza di non avere rimpianti attraverso storie di vita che chiunque potrà riconoscere.

Cinema e cultura a Cinecittà World

Film in lavorazione nel parco a tema

Da sabato 17 a lunedì 19 agosto, Cinecittà World diventerà un set cinematografico per il nuovo film “Django Undisputed“, diretto da Claudio Del Falco. Si tratta di un western che vede protagonisti attori come Fabio Testi e Tomas Arana. Questi giorni rappresentano un’opportunità unica per gli appassionati di cinema di assistere alle riprese, scoprendo i meccanismi dietro la creazione di un film e interagendo con professionisti del settore.

Sagra della Lumaca a Graffignano

Tradizioni culinarie da riscoprire

Infine, dal 17 al 18 agosto, si celebra la 27esima edizione della Sagra della Lumaca a Graffignano, in provincia di Viterbo. Questo evento, molto atteso, proporrà una varietà di piatti a base di lumache preparate secondo antiche ricette dell’Alta Tuscia, accompagnate da vini locali. Oltre alla gastronomia, la manifestazione offrirà musica, balli e momenti di convivialità, rendendo il weekend una vera e propria festa per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali.

Molteplici opzioni attendono chi desidera trascorrere un fine settimana ricco di eventi a Roma e nei suoi dintorni, garantendo un’ampia scelta di attività per tutti i gusti.