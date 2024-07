Fashion Week Roma 2024: Mira Ascoli trionfa nel concorso Professione Moda

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un talento emergente nel mondo della moda si è fatto spazio nella scena internazionale: Mira Ascoli è la vincitrice della XXIV edizione del concorso nazionale Professione Moda Giovani Stilisti RMI 2024. L’evento, organizzato da Cna Federmoda e tenutosi a Roma presso il Salone delle Colonne all’Eur, ha fatto brillare sulle passerelle i talenti più promettenti del settore.

Mira Ascoli si è aggiudicata il primo posto grazie alla sua straordinaria cura dei dettagli e alla coerenza del suo progetto, che spazia dal design del prodotto al packaging, dall’attenzione ai tessuti agli accessori. La sua vittoria le permetterà di partecipare a prestigiose collaborazioni internazionali, tra cui la Mozambique Fashion Week 2024, dove sarà ospite speciale in virtù dell’accordo tra Cna Federmoda e Ddb Mozambique.

Durante l’evento, sono stati pronunciati importanti discorsi di incoraggiamento verso i giovani designer. Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda del Comune di Roma, ha sottolineato l’importanza di iniziative come Professione Moda che favoriscono la crescita e la valorizzazione dei talenti emergenti. Il presidente nazionale Cna Federmoda, Marco Landi, ha evidenziato il ruolo fondamentale di RMI Ricerca Moda Innovazione come piattaforma che favorisce l’incontro tra creatività e produzione, offrendo nuove opportunità alle imprese del settore.

Grazie alla collaborazione tra CNA Federmoda e Maredamare, i vincitori del concorso avranno l’opportunità di esibirsi nella prossima edizione dell’importante manifestazione che si terrà a Firenze dal 20 al 22 luglio. Tra i premi assegnati, il Premio Accessori Gioielleria è andato a Cristian Imperiale, il Premio Sezione Intimo e Resortwear è stato vinto da Asia Leccese e il Premio Pelletteria e Calzature è stato assegnato ad Emma Orsucci. Inoltre, la sezione Pellicceria, organizzata in collaborazione con Aip, ha visto trionfare Alessia Lizzi, mentre il Premio Speciale Silkomo è stato assegnato a Leonardo Fizialetti.

– Cna Federmoda: Organizzazione che ha organizzato l’evento “Professione Moda” e ha un ruolo significativo nel supportare i giovani designer emergenti.

– Roma: Città in cui si è svolto l’evento, presso il Salone delle Colonne all’Eur.

– Alessandro Onorato: Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda del Comune di Roma, ha sottolineato l’importanza delle iniziative come “Professione Moda” nel favorire la crescita e la valorizzazione dei talenti emergenti nel settore della moda.

– Marco Landi: Presidente nazionale di Cna Federmoda, ha evidenziato il ruolo fondamentale di “RMI Ricerca Moda Innovazione” come piattaforma che promuove l’incontro tra creatività e produzione nel settore della moda.

– Mozambique Fashion Week 2024: Importante evento internazionale della moda in cui Mira Ascoli parteciperà come ospite speciale grazie all’accordo tra Cna Federmoda e Ddb Mozambique.

– Firenze: Città in cui si terrà la prossima edizione di Maredamare, importante manifestazione di moda che offre un’opportunità agli stilisti emergenti vincitori del concorso.

– Premio Accessori Gioielleria, Premio Sezione Intimo e Resortwear, Premio Pelletteria e Calzature, Premio Speciale Silkomo: Premi assegnati ai vincitori del concorso, come Cristian Imperiale, Asia Leccese, Emma Orsucci e Leonardo Fizialetti, che si distinguono nelle rispettive categorie della moda.

– Aip: Organizzazione che ha collaborato alla sezione Pellicceria del concorso.