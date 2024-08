Ferragosto al Bioparco di Roma: animaletti festeggiano con anguria e attività educative

Ultimo aggiornamento il 12 Agosto 2024 by Redazione

Il Bioparco di Roma, famoso per la sua ricca biodiversità e l’impegno nella conservazione della fauna, rimarrà aperto durante la festività di Ferragosto. Per rendere questa giornata speciale, il parco ha programmato una serie di attività coinvolgenti destinate a famiglie e visitatori di tutte le età. In un clima estivo che promette temperature elevate, gli animali riceveranno un trattamento particolare con fette di anguria, rendendo la giornata non solo un momento di festa ma anche un’opportunità per educare e sensibilizzare sul mondo animale.

Animali in festa: la distribuzione dell’anguria

Un rinfrescante spuntino per gli abitanti del parco

Il 15 agosto, i guardiani del Bioparco di Roma distribuiranno fette di anguria di varie dimensioni ai diversi residenti del parco. Questo spuntino fresco sarà offerto tra le 11 e le 14:30, garantendo così che gli animali possano rinfrescarsi durante le ore più calde della giornata. I fortunati a gustare questo delizioso snack includeranno i macachi del Giappone, i lemuri catta, gli elefanti asiatici, gli orsi bruni e gli scimpanzé, tutti animali che beneficeranno di questa gustosa pausa.

Orari e dettagli della distribuzione

Gli ultimi ad essere serviti saranno i regali ospiti del Bioparco: le otarie della California e i pinguini del Capo dovranno aspettare fino alle 15.30 e alle 16 rispettivamente. Questi momenti rappresentano un’interessante opportunità per i visitatori di osservare da vicino come gli animali reagiscano a questa popolare sorpresa estiva, rivelando le loro personalità e comportamenti in tutto il loro splendore. La distribuzione dell’anguria è non solo un modo per rinfrescare gli animali, ma anche un momento di interazione che permette ai visitatori di capire meglio le esigenze e le preferenze alimentari delle diverse specie.

Attività educative: “Chi non si adatta è perduto”

Un viaggio nel mondo delle specie e delle loro adattazioni

Dalle 11 alle 17, il Bioparco offrirà un’attività educativa dal titolo “Chi non si adatta è perduto”. Durante questo evento, le famiglie avranno l’opportunità di esplorare il parco in compagnia di un operatore didattico, il quale guiderà i visitatori nella scoperta di varie specie di animali. Tra questi, si potranno osservare gechi del Madagascar, testuggini dalle zampe rosse, rane freccia, rospi, pogone, axolotl e camaleonti. L’obiettivo è quello di approfondire come la selezione naturale abbia plasmato le caratteristiche fisiche e comportamentali delle diverse forme di vita.

Domande e curiosità sull’evoluzione

Durante l’attività, i partecipanti saranno invitati a porsi domande e curiosità. Perché alcuni anfibi presentano colori spenti, mentre altri sfoggiano tonalità vivaci? Si scoprirà che l’axolotl, spesso confuso con un pesce, è in realtà un anfibio che mantiene alcune caratteristiche juvenile in età adulta. Inoltre, si discuterà di un altro tema intrigante: perché alcuni animali possiedono corna che perdono in determinate stagioni, mentre altri le conservano per tutta la vita?

Laboratorio interattivo: manipolazione dei reperti

Un’esperienza tattile e educativa

Durante la giornata, i visitatori potranno anche manipolare diversi reperti interessanti, come palchi, corna, vertebre di giraffa e uova di struzzo. Questo laboratorio offre un’esperienza interattiva, permettendo ai partecipanti di esplorare il peso, la consistenza e la forma di questi oggetti, i quali rappresentano la storia evolutiva di ciascuna specie. Ogni reperto diventa così un’importante lezione sulla natura e sul processo di evoluzione che ha portato alla diversificazione delle forme di vita che oggi osserviamo nel parco.

Prenotazione e partecipazione

È fondamentale sottolineare che, per partecipare all’attività educativa, è obbligatoria la prenotazione da effettuare il giorno stesso della visita, presso l’ingresso del parco. Questo accorgimento assicura una gestione ottimale degli ospiti e permette di mantenere un’atmosfera accogliente e educativa. Il Bioparco di Roma continua a rappresentare un’importante risorsa per la comunità, promuovendo l’amore per la natura e la consapevolezza sulle sfide che gli animali affrontano nel loro habitat.