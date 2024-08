Ferragosto di solidarietà: la Comunità di Sant’Egidio riunisce centinaia di persone in Italia

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2024 by Redazione

Ferragosto ha rappresentato un’opportunità unica per combattere sia il caldo estremo che la solitudine presente nelle città italiane. Grazie alla Comunità di Sant’Egidio, molte persone hanno potuto trascorrere questa giornata di festa insieme a chi si trova in difficoltà, dimostrando un forte spirito di solidarietà e accoglienza. L’iniziativa ha visto una partecipazione attiva di donne e uomini provenienti da diverse esperienze di vita, tutti uniti sotto il segno dell’ospitalità e dell’inclusione.

Un Ferragosto di accoglienza e condivisione

Il ruolo della Comunità di Sant’Egidio

La Comunità di Sant’Egidio si è distinta anche quest’anno nel promuovere un “Ferragosto della solidarietà“. Le sue mensa e centri di accoglienza hanno accolto anziani soli, persone senza dimora e migranti, creando un ambiente di festeggiamenti e condivisione. Non si è trattato unicamente di pranzi e cocomerate; l’obiettivo era anche quello di offrire conforto e compagnia in un giorno in cui, per tradizione, le città si svuotano, rendendo molto difficile trovare supporto per chi è in difficoltà.

Eventi e partecipazione

Numerosi eventi si sono svolti in diverse località italiane, attirando un vasto pubblico. Nella capitale, il fulcro delle celebrazioni è stato rappresentato dalla mensa di via Dandolo, a Trastevere. Trasmissione di positività e speranza ha caratterizzato ogni iniziativa, dal pranzo pomeridiano alle attività serali. Questi eventi hanno visto la presenza di numerose persone, inclusi nuclei familiari italiani che ricevevano aiuti alimentari settimanali. Tante porzioni di cibo sono state servite da volontari, alcuni dei quali migranti che hanno beneficiato di programmi di integrazione attraverso i corridoi umanitari.

Iniziative di solidarietà a livello nazionale

La distribuzione di cocomero nelle carceri

Le feste di Ferragosto non si sono fermate alle mensa e ai centri di accoglienza; anche le carceri hanno partecipato a questa giornata di solidarietà. Il 14 agosto, una “cocomerata” ha avuto luogo nel complesso femminile del carcere di Rebibbia, seguita da un evento simile nel Nuovo Complesso maschile il giorno successivo. Al mattino del 15 agosto, anche i detenuti di Regina Coeli hanno ricevuto un po’ di freschezza con la distribuzione di 500 chili di cocomero, un gesto che ha portato un momento di gioia e leggerezza tra le mura del penitenziario.

Una rete di aiuto in tutta Italia

Milano, Genova, Padova e Napoli sono solo alcune delle città che hanno visto attività di solidarietà organizzate dalla Comunità di Sant’Egidio. A Milano, le celebrazioni si sono svolte presso lo spazio Living Together, mentre a Genova le mense di via delle Fontane hanno accolto sia residenti locali che persone in difficoltà. A Napoli, una cocomerata di grandi dimensioni è stata organizzata presso l’Istituto Bianchi in piazza Montesanto, sommando così esperienze di convivialità e sostegno in un clima di festeggiamenti.

Il Ferragosto 2023 ha confermato l’impegno concreto e tangibile della Comunità di Sant’Egidio nel farsi portavoce di un messaggio di inclusione e solidarietà, dimostrando che, anche nei momenti di difficoltà, è possibile trovare comunità e supporto.