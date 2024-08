Festa della Pizza Fritta e Mortadella: Undicesima Edizione a Roccasecca, Frosinone, il 5 agosto 2023

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Roccasecca, situata nel cuore della provincia di Frosinone, si prepara ad accogliere la tanto attesa Festa della Pizza Fritta e Mortadella, giunta alla sua undicesima edizione. L’evento, previsto per il 5 agosto, promette di offrire un’esperienza culinaria coinvolgente unita a momenti di intrattenimento per tutte le età. Organizzata dal Ristorante Pizzeria La Magnolia in collaborazione con l’Associazione Terre Bianche, la manifestazione si svolgerà in via Roma e si annuncia ricca di novità.

Un evento gastronomico imperdibile

Organizzazione e dettagli logistici

La Festa della Pizza Fritta e Mortadella è un evento consolidato, capace di attrarre visitatori da diverse località. Quest’anno, gli organizzatori Giampiero e Giuseppe Marcuccilli hanno già svelato alcune anticipazioni, progettando un programma che non si limiti a celebrare i sapori tradizionali, ma che si arricchisca di nuove proposte. La manifestazione, aperta a tutti, sarà un’autentica festa per gli amanti della gastronomia, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali.

L’area dedicata all’evento sarà attrezzata per garantire il massimo comfort ai visitatori, che potranno gustare prelibatezze culinarie in un ambiente festoso. L’undicesima edizione della festa non solo si concentra sull’assaggio di pizze fritte e mortadella, ma prevede anche l’allestimento di un’area didattica con laboratori e workshop gastronomici. Queste attività offriranno un’opportunità unica di apprendere le tecniche di preparazione della pizza fritta, coinvolgendo anche i più giovani con iniziative pratiche.

Novità nel programma gastronomico

Tra le principali novità di quest’anno spicca il contest della Miglior Pizza Fritta. Questo concorso rappresenta un invito aperto ai pizzaioli locali, i quali potranno competere per conquistare il titolo. Un’iniziativa che non solo stimola la creatività culinaria, ma che, al contempo, offre la possibilità di mettere in luce le eccellenze gastronomiche del territorio ciociaro.

L’evento sarà anche un’importante occasione per promuovere le piccole aziende agricole e gastronomiche locali, che avranno l’opportunità di esporre i propri prodotti in fiera. Questa fiera gastronomica, affiancata al mercatino degli artigiani e hobbisti, rappresenta una piattaforma per sostenere l’economia locale e offrire ai visitatori un assaggio delle tradizioni culinarie della zona.

Intrattenimento per tutte le età

Spazi dedicati ai bambini e attività ludiche

Un’altra interessante novità dell’undicesima edizione sarà l’area dedicata ai bambini. Per la prima volta, l’evento non sarà solo un’esperienza gastronomica, ma si trasformerà in una festa a misura di famiglia. I più piccoli potranno divertirsi con giostre, gonfiabili e animazione, rendendo la giornata piacevole per adulti e giovani.

Questa attenzione per le famiglie segna un passo importante nel rendere l’evento un’opportunità di socializzazione e divertimento collettivo. L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare un’atmosfera festosa e accogliente, capace di coinvolgere e intrattenere il pubblico durante tutta la giornata.

Intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo

A completare il ricco programma dell’evento ci sarà l’intrattenimento musicale. Sul palco si esibirà il format “Revival90”, che porterà i visitatori a rivivere i mitici anni ’90 con uno spettacolo che promette di coinvolgere e far ballare tutti. Gli artisti presenti, tra cui i Chisschiso Show e la talentuosa voce di Iris Morositas, offriranno uno spettacolo che saprà sicuramente attrarre e intrattenere il pubblico, creando un’atmosfera festiva.

L’unione di buon cibo, intrattenimento e una comunità affiatata rendono la Festa della Pizza Fritta e Mortadella un appuntamento da non perdere per chiunque si trovi in zona. Con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle tradizioni locali, la manifestazione si conferma un importante evento culturale e gastronomico.