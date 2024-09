Fiere e sostenibilità: come il settore fieristico si prepara a un futuro green

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il mondo delle fiere si allinea alle sfide globali in materia di sostenibilità e ambiente, rispondendo così alle esigenze di un pubblico sempre più attento alle tematiche ecologiche. La trasformazione di questo settore rappresenta non solo un’opportunità economica, ma anche una necessità per le aziende e gli organizzatori fieristici che operano in un contesto in continua evoluzione. I dati recenti mostrano un ritorno solido delle fiere, con ricavi che superano i livelli pre-pandemia, sottolineando l’importanza di eventi fisici in un mondo interconnesso.

Il settore fieristico italiano e l’impatto economico

Un pilastro dell’economia italiana

Il settore fieristico italiano è fondamentale per l’economia nazionale, fungendo da motore di innovazione e creazione di opportunità lavorative. Le fiere attirano visitatori e delegazioni internazionali, contribuendo in modo significativo al PIL e all’indotto di molteplici settori. Le manifestazioni fieristiche non sono solo esibizioni di prodotti, ma incrociano domande di business, collaborazioni e investimenti.

I numeri parlano chiaro: le fiere tornano a essere un’importante fonte di reddito, con ricavi che hanno superato i picchi raggiunti prima della pandemia. Questo risveglio del settore non è solo una risposta alle necessità commerciali, ma un’opportunità per ripensare il modello tradizionale di organizzazione e gestione degli eventi, integrando pratiche più sostenibili.

Verso un business responsabile

In un mondo in cui la sostenibilità è diventata un imperativo, le fiere italiane non si limitano a cavalcare l’onda del cambiamento, ma si pongono come protagoniste nella transizione verso pratiche più responsabili. Grazie all’accordo tra AEFI e FederlegnoArredo, il settore fieristico sta adottando strategie innovative, facendo leva su materiali eco-sostenibili e sull’efficientamento energetico degli spazi espositivi.

Questa iniziativa permette di promuovere allestimenti fieristici che non solo riducono l’impatto ambientale, ma mostrano anche come l’economia possa integrarsi armoniosamente con la tutela dell’ambiente. Il 54% dei quartieri fieristici italiani, per esempio, ha già implementato pannelli fotovoltaici, con un notevole risparmio sui costi energetici.

L’innovazione tecnologica a supporto della sostenibilità

Digitalizzazione e riduzione dei rifiuti

L’era digitale rappresenta un alleato fondamentale nel percorso verso una maggiore sostenibilità. Utilizzando piattaforme online per incontri virtuali, l’industria fieristica ha l’opportunità di ridurre drasticamente il consumo di risorse. Biglietti elettronici, brochure digitali e registrazioni online non solo ottimizzano l’esperienza per i visitatori, ma contribuiscono a diminuire l’uso della carta e dei materiali plastici.

La digitalizzazione si traduce quindi in un approccio più snello e responsabile, in linea con le aspettative dei visitatori e delle aziende che partecipano agli eventi. Questo cambiamento culturale sta guidando una rinnovata attenzione verso l’efficienza energetica e l’ottimizzazione delle risorse, temi sempre più centrali nel dibattito pubblico legato agli eventi.

Standard internazionali e buone pratiche

A livello internazionale, organizzazioni come UFI si impegnano a stabilire e promuovere standard sostenibili per il settore fieristico. Intendono quindi facilitare l’adozione di pratiche che spaziano dalle energie rinnovabili all’ottimizzazione nell’uso delle risorse idriche. Queste normative favoriscono lo scambio di conoscenze e tecnologie che consentono alle fiere di lavorare in modo più sostenibile.

L’obiettivo condiviso da oltre 50 paesi membri di UFI è quello di rappresentare l’industria fieristica come un esempio di come sia possibile associare crescita economica e rispetto per l’ambiente. Il risultato di queste azioni non si limita a un’impronta in un ambito specifico, ma pone le fiere come laboratorio di innovazione sostenibile.

Eventi fieristici al centro della transizione ecologica

Saloni e manifestazioni dedicate

Eventi come il salone BioEnergy e Watec Italy evidenziano l’importanza di esplorare il potenziale del riutilizzo dei rifiuti e dell’energia sostenibile nel settore agricolo e in altri ambiti industriali. Queste manifestazioni forniscono un’importante piattaforma per discutere le migliori pratiche e le tecnologie emergenti, contribuendo alla transizione ecologica.

La consapevolezza di queste tematiche è fondamentale per aziende e professionisti, che devono affrontare le sfide ambientali del nostro tempo. La partecipazione a fiere specializzate offre la possibilità di aggiornarsi, confrontarsi e condividere esperienze, tutti elementi chiave per l’innovazione sostenibile.

Zero Emission Mediterranean 2024: un evento imperdibile

Dal 16 al 18 ottobre 2024, la Fiera di Roma ospiterà Zero Emission Mediterranean, un’importante manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Questo evento si propone di riunire esperti, aziende e professionalità del settore per condividere conoscenze e sviluppare connessioni strategiche nel campo delle energie sostenibili.

Zero Emission Mediterranean rappresenta un’ottima occasione per apprendere dalle migliori pratiche del settore e per scoprire nuove soluzioni tecniche che possono rispondere alle crescenti richieste di energia verde. La partecipazione a eventi del genere è cruciale, tanto per le aziende che vogliono ampliare la propria rete quanto per coloro che cercano di contribuire attivamente alla transizione verso un futuro più sostenibile.

Attraverso un impegno condiviso e una visione innovativa, il settore fieristico ha l’opportunità di porsi come modello di sostenibilità, dimostrando che il progresso economico e la salvaguardia dell’ambiente possono andare di pari passo.