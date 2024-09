Fitwalking for AIL: camminata solidale a Villa Borghese per la ricerca contro i tumori del sangue

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

La Fitwalking for AIL, l’iniziativa di beneficenza promossa dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma di Roma, torna con la sua ottava edizione. L’evento si svolgerà domenica 29 settembre a Villa Borghese, nel Parco dei Daini, e rappresenta un’opportunità unica per unirsi in cammino in sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti affetti da tumori del sangue. Vastamente riconosciuta come una manifestazione non competitiva, la Fitwalking si configura come un’importante azione di sensibilizzazione sociale, estendendosi con 35 appuntamenti simultanei in diverse città italiane.

La manifestazione: un percorso di solidarietà e benessere

L’importanza della caminata

La Fitwalking for AIL non è solo un evento fisico, ma un momento di connessione per pazienti, ex pazienti e famiglie colpite dalla leucemia e altre malattie ematologiche. Concepita per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica, questa manifestazione ha come obiettivo non solo quello di raccogliere fondi per la ricerca, ma anche di promuovere un messaggio di positività e rinascita. Attraverso l’attività fisica, i partecipanti possono condividere esperienze, rinnovare legami e riscoprire la gioia di essere insieme nella natura.

In questo contesto, la camminata assume un significato particolare: oltre a favorire la salute fisica, permette di affrontare le sfide quotidiane con maggiore determinazione e resilienza. A questo evento parteciperanno anche numerosi sostenitori, contribuendo attivamente alla causa. La giornata si trasformerà così in un’importante celebrazione di vita e speranza.

Il supporto alla ricerca

I fondi raccolti durante la Fitwalking for AIL sono essenziali per garantire una continua e adeguata assistenza ai malati e alle loro famiglie. Con una donazione minima di 10 euro, ogni partecipante riceve un kit di partecipazione che include una maglietta personalizzata. Questa simbolica adesione non solo rappresenta un sostegno concreto alla causa, ma diventa uno strumento di aggregazione e visibilità per la lotta contro i tumori del sangue.

Chi desidera contribuire alla manifestazione ma non può partecipare fisicamente, ha la possibilità di effettuare un’iscrizione simbolica. Condividere la propria volontà di solidarietà attraverso i social media utilizzando l’hashtag #versonuovitraguardi rappresenta un altro modo di far sentire la propria voce e sostenere l’iniziativa.

Dettagli dell’evento: programma e partecipazione

Il percorso e gli ospiti speciali

La partenza della Fitwalking è fissata per le ore 11 dal Parco dei Daini, dove sarà allestito un villaggio di accoglienza. Sotto la guida esperta di Fausto Certomà, membro del comitato scientifico nazionale per lo sviluppo del fitwalking, i partecipanti percorreranno un tracciato di 6 km immersi nel verde di Villa Borghese. Questo ambiente naturale offre un setting ideale, non solo per l’attività fisica, ma anche per un momento di riflessione e convivialità.

Un momento particolare sarà segnato dalla presenza dell’attore comico e podcaster Leonardo Bocci, che condividerà l’esperienza sui social media, contribuendo a diffondere il messaggio dell’evento. La partecipazione attiva di figure pubbliche rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare un pubblico più ampio sull’importanza della ricerca e sull’impatto delle malattie ematologiche nella vita di molti.

Iscrizione e modalità di partecipazione

Le iscrizioni per partecipare sono già aperte e possono essere effettuate direttamente sul sito ufficiale di AIL Roma o presso l’ufficio promozione dell’associazione. Le giornate di iscrizione presso il villaggio AIL Roma al Parco dei Daini si svolgeranno sabato 28 settembre dalle 16 alle 19 e domenica 29 settembre a partire dalle 9. È fondamentale sottolineare come la partecipazione non richieda competenze specifiche; l’importanza risiede nel gesto di solidarietà e nella volontà di partecipare a una comunità unita dalla stessa causa.

La Fitwalking for AIL e l’Agenda 2030

Un impegno per la salute e l’ambiente

La Fitwalking for AIL rappresenta un’iniziativa che si inserisce all’interno di un progetto più ampio dedicato al tema “Ambiente e salute”. Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030, adottare un approccio integrato che tenga conto degli aspetti ambientali, sociali, economici, ecologici e culturali è essenziale per promuovere il benessere umano e la sostenibilità. Camminare all’aria aperta in un contesto naturale come Villa Borghese non è solo un atto di supporto verso la lotta contro le malattie, ma anche un modo per celebrare la bellezza della natura e il potere del movimento nel promuovere la salute.

Questa manifestazione di solidarietà si configura così come un’importante occasione per riflettere sull’interconnessione tra salute umana e benessere ambientale, nella speranza di un futuro aiuto e guarigione per tutti coloro che affrontano sfide legate a malattie gravi.