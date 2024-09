Fondazione Santa Lucia: rischi per la continuità assistenziale e l’occupazione nel Lazio

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La crisi della Fondazione Santa Lucia, storica istituzione della sanità laziale, sta generando preoccupazioni crescenti sia tra i dipendenti che tra i pazienti. Riconvertire l’ospedale in una struttura pubblica potrebbe non solo preservare il servizio fondamentale che offre, ma anche garantire i livelli occupazionali e salariali del personale. Il tema è di grande rilevanza per la salute pubblica della regione, sotto il costante monitoraggio politico e sociale.

Il valore del servizio pubblico dell’ospedale

Un pilastro della sanità laziale

La Fondazione Santa Lucia ha rappresentato per anni un’eccellenza nella sanità regionale, distinguendosi nei servizi di riabilitazione e assistenza. Il suo personale è conosciuto per elevati standard di professionalità e competenza, elementi che hanno attirato pazienti non solo dal Lazio, ma anche da altre regioni e paesi. Questa vocazione al servizio pubblico viene messa in discussione dai recenti sviluppi che rischiano di compromettere la continuità dell’assistenza. La chiusura della struttura o il ridimensionamento dell’attività rappresenterebbero un duro colpo per moltissimi pazienti che necessitano di cure specialistiche, in un contesto dove il bisogno di assistenza sanitaria di qualità non è mai stato così urgente.

La situazione attuale: un allarme per i lavoratori e i pazienti

Negli ultimi mesi, le difficoltà economiche che ha attraversato la Fondazione hanno sollevato un campanello d’allarme tra il personale e i rappresentanti istituzionali. Il rischio di disoccupazione per le centinaia di lavoratori della struttura non è solo un problema individuale, ma coinvolge la comunità intera. L’eventuale perdita di posti di lavoro può avere effetti devastanti sulla qualità di vita di molte famiglie, oltre a ridurre ulteriormente l’accessibilità ai servizi di salute per una popolazione già provata. La richiesta di trasformare l’ospedale in una struttura pubblica è vista come una possibile soluzione per garantire non solo la protezione dei posti di lavoro, ma anche la stabilità del servizio essenziale offerto ai cittadini.

La risposta delle istituzioni: interrogazioni e proposte

Il ruolo della Giunta Rocca e delle forze politiche

La consigliera regionale Eleonora Mattia, del PD, ha sollevato la questione in un’interrogazione depositata alla Pisana, chiedendo chiarimenti sulla volontà della Giunta Rocca di affrontare la crisi in atto. La scadenza per una risposta chiara e tempestiva è fondamentale; l’incertezza sulle misure da attuare lascia i dipendenti e i pazienti in una situazione di grande vulnerabilità. La Giunta ha il dovere di prendere in considerazione le gravi ripercussioni che una gestione inconcludente della crisi avrebbe non solo su coloro che lavorano nella Fondazione, ma anche su tutti gli utenti che necessitano di assistenza.

Proposte per il futuro: prospettive di trasformazione

Tra le proposte avanzate si prefigura la trasformazione dell’ospedale della Fondazione Santa Lucia in una struttura pubblica. Questa mossa potrebbe garantire che le risorse vengano mantenute e potenziate per affrontare le sfide della sanità pubblica nel Lazio. L’idea è di tutelare i diritti dei lavoratori e di garantire che l’accesso ai servizi rimanga una priorità per il governo regionale. Tuttavia, è fondamentale che tali proposte siano accompagnate da un piano di sostegno economico e di rilancio che preveda investimenti adeguati e un dialogo costante con tutte le parti coinvolte.

La storia della Fondazione Santa Lucia non deve essere chiusa. L’auspicio è quello di una rapida e sincera risposta da parte delle autorità competenti, affinché si possa garantire la continuità assistenziale e dare speranza a tutti coloro che contano sulla professionalità e sulla dedizione del personale di questo prestigioso ospedale.