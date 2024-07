Forte instabilità meteo: temporali e grandinate in arrivo

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Lunedì 1 Luglio: temporali al Nord Italia

La settimana inizia all’insegna della forte instabilità atmosferica, con la presenza di numerosi temporali, acquazzoni e grandinate locali soprattutto nelle regioni settentrionali. L’origine di questo fenomeno è da attribuire a un vasto sistema di bassa pressione tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, che invierà due impulsi perturbati verso il Mediterraneo, influenzando prima il Nord Italia e successivamente il resto della Penisola. Lunedì 1 Luglio sarà caratterizzato dall’arrivo del primo fronte instabile, che causerà rovesci e temporali, soprattutto nelle regioni settentrionali come Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia.

L’instabilità continuerà tra la sera di martedì 2 e la giornata di mercoledì 3 luglio, con un secondo impulso che porterà nuovi temporali, inizialmente al Nord-Ovest e poi su buona parte del Centro-Sud entro Mercoledì. Questo fronte sarà accompagnato da aria più fresca proveniente dall’Europa settentrionale, determinando un calo delle temperature al di sotto delle medie stagionali. Per un miglioramento definitivo, bisognerà aspettare la giornata di giovedì 4 luglio, concludono i meteorologi.

– Nord Italia: fa riferimento alla parte settentrionale dell’Italia, che include regioni come Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia. È una regione caratterizzata da diversi climi, influenzata dall’incontro di elementi continentali e marittimi, che può portare a piogge e temporali soprattutto durante i mesi estivi.

– Europa settentrionale: comprende paesi come Germania, Belgio, Olanda, Danimarca e Norvegia. È una regione in cui il clima tende ad essere più freddo rispetto al resto del continente europeo.

– Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia: sono regioni italiane situati nel Nord Italia. La Lombardia e il Veneto sono due delle regioni economicamente più importanti del paese, con città come Milano e Venezia. La regione Friuli Venezia Giulia è conosciuta per la sua cultura bilingue e la sua cucina tradizionale. L’Emilia è famosa per le sue città d’arte, come Bologna, Modena e Parma.

– Nord-Ovest e Centro-Sud: si riferiscono a due macroaree della Penisola Italiana. Il Nord-Ovest include regioni come Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, mentre il Centro-Sud comprende regioni come Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. Sono zone con caratteristiche climatiche e paesaggistiche molto diverse tra loro.

– Europa settentrionale: è un’area geografica del continente europeo, caratterizzata da climi generalmente più freddi rispetto al resto del continente. L’aria fresca proveniente da questa regione può influenzare il clima e le temperature in altre aree europee.

Il testo fornisce informazioni meteorologiche dettagliate sull’instabilità atmosferica presente in Italia durante i primi giorni di luglio, con temporali e rovesci dovuti a sistemi di bassa pressione provenienti dalle Isole Britanniche e dalla Scandinavia. Evidenzia inoltre come un calo delle temperature sotto le medie stagionali sia previsto a causa dell’arrivo di aria fresca dall’Europa settentrionale.