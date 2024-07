Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Francesca Monti

Fragranze a Firenze: Il connubio tra profumo e musica verrà esplorato a Firenze dall’13 al 15 settembre presso la Stazione Leopolda durante la 22esima edizione di Fragranze, il salone della profumeria artistica organizzato da Pitti Immagine. L’evento vedrà la partecipazione di 180 brand, di cui il 75% provenienti dall’estero, con 60 nuovi marchi e 36 debutti assoluti. Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine, sottolinea l’importanza della selezione e dello scouting di nuovi talenti per mantenere alta la qualità della manifestazione.

Il tema dominante: The Sound of Fragrance

Il tema centrale di quest’anno è The Sound of Fragrance, esplorando il legame tra musica e profumo attraverso eventi, dibattiti e un’installazione immersiva. Due sentieri distinti verranno dedicati al silenzio olfattivo e musicale, e al rumore presente sia nei profumi che nella musica. In esposizione saranno presentate due fragranze particolari: la Silence Fragrance, creata da Sonia Constant di Givaudan, e la Noise Fragrance, firmata da Cristiano Canali di Mane, ciascuna accompagnata da una traccia musicale appositamente ideata dal compositore Alessandro Meistro.

Novità e Avvenimenti Speciali

Tra le novità di quest’edizione spiccano brand come Ajmal, specializzato nella produzione di Oud, Akro con una collezione curata dal rinomato naso Olivier Cresp di Firmenich, Artisan De Mano ispirato all’arte rinascimentale e creato da Sileno Cheloni, Blackcliff, un marchio esotico proveniente da Barbados, Réserve en Afrique, che trae ispirazione dall’Africa, ed Essenzialmente Laura, di Laura Bosetti Tonatto, che presenterà quattro nuove fragranze ispirate alla basilica papale di Santa Maria Maggiore a Roma. Inoltre, un momento speciale sarà dedicato ai libri con la scrittrice Clara Buedo, autrice del libro ‘Historia del perfume: Relatos olfativos del pasado’, che guiderà i partecipanti in un viaggio tra epoche diverse attraverso profumi esotici come l’onycha biblica, incensi sacri e icone olfattive del XX secolo.

