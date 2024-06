Frana nella Valtournenche: situazione critica e interventi in corso

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

La Valtournenche si trova in una situazione di emergenza a causa di una frana che ha colpito la strada regionale, costringendo alla chiusura della zona a valle di Cervinia. La popolare località turistica si è improvvisamente trovata isolata a seguito di questo evento sfortunato, causato dalle avverse condizioni atmosferiche.

Riapertura controllata: interventi e strategie

L’amministrazione regionale ha dichiarato che si sta lavorando per riaprire la strada a senso unico alternato nelle prossime ore, allo scopo di garantire almeno un minimo di accesso alla zona. Questo provvedimento mira a facilitare i soccorsi e a ripristinare la viabilità per ridurre i disagi per i residenti e i turisti.

Coordination center: il coinvolgimento delle istituzioni

Nel tentativo di gestire al meglio l’emergenza, il Centro coordinamento dei soccorsi si è attivato con la presenza del presidente della Regione, Renzo Testolin, nella sede della Protezione civile a Saint-Christophe. Questo incontro strategico ha lo scopo di valutare la situazione attuale e pianificare le azioni da intraprendere per fronteggiare al meglio la crisi.

Criticità diffuse: effetti della calamità

La situazione non riguarda solo la Valtournenche ma si estende anche ad altre zone della regione alpina, come Cogne, che è diventata irraggiungibile a causa di una colata detritica a valle di Epinel. Le conseguenze del maltempo si sono manifestate con forza, determinando chiusure di strade e disagi diffusi per la popolazione locale.

Emergenza in Valle di Cogne

Nella valle di Cogne si sono verificate colate detritiche lungo diversi punti critici, come Pont du Teuf, Costa del Pino e altri, con esondazioni e interruzioni delle strade regionali e comunali. La zona è in stato di emergenza, con la presenza di un presidio medico e l’interruzione temporanea di servizi essenziali come l’elettricità e le comunicazioni telefoniche.

Difficoltà nella bassa Valle

Anche nella bassa Valle si sono riscontrate problematiche significative, come l’allagamento di sottopassi, la caduta di alberi sulle strade principali e l’ostruzione di tubature che ha causato esondazioni di torrenti. Le autorità locali stanno affrontando queste sfide con interventi mirati per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza della popolazione.

La situazione resta critica, ma grazie all’impegno e alla coordinazione delle istituzioni coinvolte, si sta cercando di gestire al meglio l’emergenza e di ripristinare la normalità nelle zone colpite. L’attenzione e il supporto della comunità sono fondamentali in momenti come questo, per superare insieme le difficoltà e guardare con speranza verso il futuro.

