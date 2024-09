Francesco Totti: il ricordo dell’addio alla Roma e le sue riflessioni su Dybala e De Rossi

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Redazione

Francesco Totti, leggenda della AS ROMA e simbolo del calcio italiano, rivela i suoi pensieri e le sue emozioni in un’intervista esclusiva a Il Messaggero. Ripercorrendo il giorno del suo ritiro dal calcio, Totti offre uno spaccato delle sue esperienze come capitano e dei suoi rapporti con i giocatori attuali, come Paulo Dybala e Daniele De Rossi. Le sue parole accendono i riflettori su temi caldi e attuali, riflettendo la sua continua passione per il club della capitale.

L’addio al calcio: ricordi indimenticabili

Francesco Totti ha detto addio al calcio professionistico il 28 maggio 2017, in una giornata che resterà per sempre impressa nei cuori dei tifosi giallorossi. Quella fatidica sera, lo stadio Olimpico ha ospitato una celebrazione commovente, con migliaia di sostenitori pronti a tributare il loro capitano. “È stato un momento unico, invasi da emozioni e ricordi,” confida Totti nella sua intervista.

Raccontando dell’ultima partita, Totti ricorda i festeggiamenti e la solennità di un momento in cui la sua carriera si è conclusa, ma il suo legame con la Roma è rimasto intatto. Dopo oltre vent’anni di carriera, il ritiro ha segnato la fine di un’era, ma lo ha anche catapultato verso nuove avventure che lo vedono ancora protagonista nel mondo del calcio. La nostalgia per il campo è viva, ma Totti sottolinea di sentirsi orgoglioso del percorso fatto, preparando le nuove generazioni al futuro della Roma.

Il ruolo di Daniele De Rossi: un amico e un leader

Nel corso dell’intervista, Totti si sofferma sul ruolo cruciale di Daniele De Rossi all’interno della Roma. Lo descrive come un “parafulmine,” evidenziando quante responsabilità ricadano su di lui. “Daniele conosce tutto e tutti,” afferma, sottolineando la sua esperienza e la sua importanza nella squadra. De Rossi, compagno di tante battaglie nel cuore del campo, ha sempre messo il benessere del club al primo posto, sperimentando, come il suo ex capitano, momenti di gloria e di difficoltà.

Totti dipinge un quadro del loro rapporto, caratterizzato da un’amicizia che va oltre il campo da gioco. Nonostante le sfide, il legame tra i due è rimasto forte. L’ex capitano riconosce quanto sia stato fondamentale il supporto reciproco, soprattutto in tempi critici per la squadra. L’analisi di Totti spinge a riflettere su come gli ex giocatori, come De Rossi, possano essere non solo simboli, ma anche mentori per i futuri talenti della Roma.

Paulo Dybala: rispetto e ammirazione

Un altro argomento che Francesco Totti affronta con grande attenzione è il suo rapporto con Paulo Dybala, che ha da poco indossato la maglia giallorossa. Totti esprime ammirazione per le abilità tecniche dell’attaccante argentino, considerandolo il “giocatore più forte della Roma” al momento. La sua attenzione nei confronti delle parole e delle azioni nei confronti di Dybala è evidente; Totti chiarisce di non aver mai avuto nulla di negativo da dire su di lui, avvalorando la sua stima e il suo rispetto.

Tuttavia, non manca di esplorare la tensione che a volte può sorgere in una squadra. “Ciò che è accaduto ultimamente è stata un’incomprensione,” dice Totti, evidenziando come le complessità e le aspettative nel calcio possano portare a malintesi. Con l’augurio che si possano risolvere, Totti invita tutti a tutelare Dybala affinchè il suo talento possa esprimersi al meglio, contribuendo non solo al presente della Roma, ma anche al suo prestigio nel futuro.

La conversazione con Totti si evolve, mettendo in luce il suo affetto per la Roma e il desiderio di continuare a vedere il club crescere e brillare nel panorama calcistico.