Fregene commemora l’Assunta con un toccante lancio di una corona di fiori in mare

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

La tradizione della Marina Militare si è rinnovata a Fregene in occasione del Ferragosto, con una cerimonia significativa dedicata all’Assunta. L’evento ha visto una forte partecipazione della comunità, che ha assistito al lancio della corona di fiori in mare. Una giornata di ricordi, onori e celebrazioni per commemorare coloro che hanno servito e continuano a vigilare sulle acque nazionali.

La celebrazione del Ferragosto a Fregene

Un giorno di festa e riflessione

Il Ferragosto è una delle festività più sentite in Italia, segnando l’apice dell’estate e l’inizio di un periodo di riposo per molti. A Fregene, che tradizionalmente attira turisti e residenti, la celebrazione assume un significato profondo grazie alla presenza della Marina Militare. Ogni anno, questa cerimonia si ripete, offrendo un momento di riflessione e riconoscimento per il sacrificio di coloro che servono la nazione.

Durante la cerimonia, il pubblico presente ha potuto ammirare diverse bandiere italiane sventolare al vento, simbolo di unità e orgoglio nazionale. La cerimonia ha avuto luogo presso lo stabilimento della Marina Militare di Fregene, noto per le sue attività legate alla formazione e al supporto della Forza Armata. Le celebrazioni sono state accompagnate da un intenso clima di emozione, sottolineato dalle note solenne della Marcia della Marina Militare, che ha fatto vibrare gli animi dei presenti.

Riconoscimento ai caduti e ai vigili del mare

Un momento particolarmente toccante dell’evento è stato rappresentato dalla lettura della Preghiera del marinaio di Antonio Fogazzaro, effettuata dal primo luogotenente Enrico Blasetti. Questa preghiera, spesso recitata durante occasioni simili, è un’importante espressione di gratitudine e rispetto nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita in mare. La commemorazione ha incluso anche un ricordo per tutti i marinai che attualmente operano su navi italiane, sotto il costante impegno di garantire la sicurezza e la protezione delle acque nazionali.

Il lancio della corona di fiori

Un gesto simbolico di omaggio

Il lancio della corona di fiori in mare rappresenta un gesto simbolico di grande significato. Esso non solo onora la memoria dei caduti, ma simboleggia anche la continuità della tradizione marittima italiana. Con la corona che si allontanava dalle coste di Fregene, è emerso un forte sentimento di connessione tra il passato e il presente, un legame che evidenzia il costante impegno dei marinai nel servizio alla patria.

L’importanza della tradizione marittima

Questa celebrazione non è solo un evento isolato, ma è parte integrante di una tradizione marittima che affonda le radici nel profondo rispetto per il mare e per chi quotidianamente rischia la vita per proteggerlo. In un contesto globale in cui la sicurezza marittima è fondamentale, iniziative come quella di Fregene sottolineano l’importanza delle forze armate nel garantire la sicurezza interna e la protezione delle coste italiane.

Il coinvolgimento della comunità locale in eventi di questo tipo conferma la coscienza collettiva dell’importanza del patrimonio marittimo e della necessità di preservarlo per le generazioni future. La cerimonia di Ferragosto a Fregene non è solo un evento estivo: è un’opportunità per riflettere sugli ideali di servizio, sacrificio e rispetto per il mare, valori fondamentali della cultura marittima italiana.