Fuga di Giacomo Bozzoli: il giallo infinito svelato

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Il misterioso ritorno a casa

Dopo qualche giorno di vacanza a Marbella, la compagna e il figlio di Giacomo Bozzoli sono rientrati in Italia in treno, mentre di Bozzoli non c’è stata alcuna traccia. Il 39enne sembra aver scelto di proseguire la sua latitanza in solitudine, lasciando dietro di sé solo domande senza risposta. Il destino dei tre si è diviso a partire dal primo luglio, quando madre e figlio si sono spostati in un’altra struttura a Marbella, mentre Bozzoli ha preso una strada diversa, probabilmente con un passaporto falso. La compagna, Antonella Colossi, è rimasta in silenzio fino al momento in cui ha annunciato il suo ritorno a Brescia, gettando nuova luce su una storia intricata e dalle sfumature oscure.

Le indagini e le speranze degli inquirenti

Gli inquirenti, alle prese con un caso che sembra essere stato studiato nei minimi dettagli, cercano di far luce sui movimenti di Giacomo Bozzoli e sulle persone coinvolte nella sua fuga. La compagna dell’uomo, che ha sempre creduto nella sua innocenza nonostante le vicende giudiziarie, è al centro di attenzioni da parte delle forze dell’ordine, che sperano di ottenere informazioni utili per risolvere il puzzle di questo giallo senza fine. Dai passaggi di una Maserati Levante alle dichiarazioni contraddittorie, l’obiettivo rimane quello di fermare la fuga di questo personaggio dal passato oscuro e dai segreti ben custoditi.

