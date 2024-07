Fuga di Giacomo Bozzoli: la tappa all’acquario di Valencia

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Giacomo Bozzoli, la compagna e il figlio in fuga

Durante la fuga di Giacomo Bozzoli insieme alla compagna e al figlio, si è verificato un episodio significativo all’acquario di Valencia. Dopo aver trascorso una notte nella Costa Azzurra, precisamente a Cannes, la famiglia ha proseguito il viaggio in Spagna, fermandosi prima di raggiungere Marbella, dove hanno soggiornato fino al 30 giugno. Durante il tragitto, hanno fatto tappa all’acquario di Valencia, arricchendo così il loro percorso di avventure e scoperte.

La versione di Antonella Colossi sulla fuga

Antonella Colossi, compagna di Giacomo Bozzoli e ancora in fuga insieme a lui, è stata sentita dai carabinieri in qualità di persona informata sui fatti. Dopo essere rientrati in Italia, Antonella ha raccontato che la coppia ha comunicato al figlio la situazione delicata in cui si trovavano. In un momento di grande tensione emotiva, la donna ha dovuto affrontare il difficile compito di spiegare al bambino che il padre si era allontanato, generando così un vero e proprio shock emotivo nella loro famiglia.

Le rivelazioni di Antonella Colossi

Durante l’interrogatorio con i carabinieri, Antonella Colossi ha condiviso i dettagli più intimi e toccanti della loro fuga. La donna ha descritto con commozione il momento in cui ha dovuto comunicare al figlio la dolorosa verità sull’allontanamento del padre, sottolineando quanto sia stato difficile e traumatico per tutta la famiglia affrontare quella situazione. Le sue parole hanno evidenziato la complessità e la drammaticità dell’intera vicenda, gettando luce su una storia carica di emozioni contrastanti e di decisioni difficili da prendere.

