Gambe pesanti e cattiva circolazione: consigli per una salute vascolare efficace.

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Giordana Bellante

In estate, con temperature elevate e esposizione al sole, la salute delle gambe può essere messa a dura prova. Il caldo può influenzare negativamente l’elasticità dei vasi sanguigni, causando problemi circolatori come gambe pesanti, formicolio, dolore e gonfiore. Questi disagi stagionali possono fungere da campanelli d’allarme per l’insufficienza venosa, patologia legata soprattutto alle donne.

I RISCHI DELL’INSUFFICIENZA VENOSA

L’insufficienza venosa colpisce un numero significativo di italiani, con una prevalenza maggiore nelle donne rispetto agli uomini, soprattutto con l’avanzare dell’età. Si tratta di un problema serio che richiede attenzione e azioni preventive.

L’IMPORTANZA DELLA CIRCOLAZIONE EFFICACE

La circolazione sanguigna efficace è fondamentale per la salute delle gambe. La dottoressa Chiara Fazzini, esperta in Scienze Motorie, sottolinea l’importanza di esercizi mirati per migliorare il flusso venoso e prevenire problemi circolatori.

ESERCIZI PER GAMBE LEGGERE E SGONFIE

Per contrastare l’effetto della gravità sul flusso sanguigno e ridurre il rischio di edemi e trombosi venose, Fazzini consiglia una serie di esercizi semplici ma efficaci.

Sbloccare l’articolazione dell’anca

Questo esercizio mira a migliorare la flessibilità dell’anca, fondamentale per una corretta circolazione sanguigna. Ripetere il movimento per 10 volte per lato.

Calf per i polpacci

Sollevare le gambe e spingere con la punta dei piedi è utile per attivare la circolazione nei polpacci e prevenire gonfiori. Ripetere per 10 volte.

Massaggio plantare con pallina da tennis

Un massaggio plantare aiuta a favorire la circolazione e alleviare eventuali dolori. Eseguire il massaggio per almeno 2-3 minuti per piede.

Automassaggio caviglia-ginocchio

Un massaggio lungo la gamba, dalla caviglia alla parte posteriore del ginocchio, può migliorare la circolazione. Ripetere il movimento per 10 volte per gamba.

Esercizi per le caviglie

Muovere le caviglie in varie direzioni aiuta a mantenere attiva la circolazione sanguigna. Eseguire i movimenti per almeno 10 volte per ciascuna gamba.

Respirazione diaframmatica

Una corretta respirazione favorisce l’ossigenazione dei tessuti e aiuta a ridurre lo stress. Praticare la respirazione diaframmatica almeno 10 volte al giorno.

CONSIGLI AGGIUNTIVI PER UNA MIGLIORE CIRCOLAZIONE

Camminare scalzi è un ottimo modo per favorire la circolazione nei piedi e sentirsi più in contatto con la natura. Anche un semplice test per verificare eventuali problemi circolatori può essere utile per individuare eventuali criticità.

RICONOSCERE UNA CATTIVA CIRCOLAZIONE

La dottoressa Fazzini consiglia un test semplice da eseguire a casa per verificare la circolazione. Se si nota una persistenza di un alone bianco dopo aver premuto una zona della pelle, potrebbe essere un segnale di cattiva circolazione.

In conclusione, prendersi cura della propria circolazione sanguigna è fondamentale per una buona salute vascolare e il benessere delle gambe. Seguire una routine di esercizi e consigli mirati può fare la differenza nella prevenzione di problemi legati alla circolazione.