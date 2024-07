Gara di solidarietà a Scampia: tonnellate di aiuti consegnati da Franco Ricciardi

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Questo pomeriggio, Scampia ha visto un’importante iniziativa di solidarietà promossa dal cantante Franco Ricciardi, nativo della Masseria Cardone, nei pressi delle Vele. L’obiettivo era consegnare tonnellate di aiuti e beni di prima necessità agli sfollati che hanno trovato rifugio presso la sede dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

LA MOBILITAZIONE DI FRANCO RICCIARDI

Franco Ricciardi ha dato il via a una vera e propria gara di solidarietà che ha coinvolto numerosi volti noti, ma anche semplici cittadini, provenienti da ogni angolo della città di Napoli. Accanto a lui, hanno preso parte all’evento anche personalità come il cantante Enzo Dong e il conduttore radiofonico Gianni Simioli, che hanno testimoniato l’impegno e la partecipazione alla causa.

LA CRESCENTE RABBIA DEGLI SFOLLATI

Nonostante gli sforzi della comunità e delle personalità coinvolte nell’aiuto agli sfollati, cresce la rabbia tra coloro che si trovano in una situazione di estremo bisogno. Molti sfollati esprimono la loro delusione per la presunta mancanza di risposte e aiuti concreti da parte delle istituzioni, mettendo in luce una situazione critica che necessita di soluzioni immediate e efficaci.

L’IMPORTANTE SUPPORTO DEL COMUNE DI NAPOLI

Parallelamente all’iniziativa di Franco Ricciardi, il Comune di Napoli ha fornito un ulteriore supporto alla causa, mettendo a disposizione 150 brandine per garantire un minimo di conforto agli sfollati. Questo gesto dimostra un coordinamento e un impegno concreto da parte delle istituzioni locali nel tentativo di fronteggiare l’emergenza in corso.

L’impegno e la solidarietà dimostrati durante questa giornata sono un segnale forte di unità e collaborazione nella città di Napoli, dove la comunità si stringe attorno a chi ha bisogno, dimostrando che, nonostante le difficoltà, l’aiuto e il sostegno reciproco sono valori imprescindibili per affrontare le sfide più ardue.