Geolier e l’Emozionante Tributo all’Amico Scomparso a Sanremo

Il Legame Unico tra Geolier e Daniele Caprio

Geolier, noto anche come Emanuele Palumbo, ha sempre avuto un legame speciale con Daniele Caprio, un giovane fan diventato una persona molto importante per il rapper napoletano. Daniele Caprio ha combattuto per cinque anni contro un sarcoma, ma purtroppo l’ha portato via a soli 17 anni, pochi giorni prima della vittoria di Geolier alla serata delle cover del 74esimo Festival di Sanremo.

L’Ultimo Saluto di Geolier a Daniele

Prima della partenza di Geolier per Sanremo, lui e Daniele si sono visti per un commovente addio. Il ragazzo era ricoverato nel reparto per le cure palliative dell’ospedale Santobono-Pausilipon e il rapper ha deciso di andare a fargli visita come promesso. Tornato dalla città dei fiori con il prestigioso premio, Geolier ha mantenuto la promessa fatta a Daniele, recandosi dalla sua famiglia per poi portare il premio al cimitero in sua memoria.

La Dedica Commuovente di Geolier a Daniele a Sanremo

Durante la serata delle cover a Sanremo, Geolier ha vinto il cuore del pubblico dedicando la sua vittoria al caro amico scomparso. Nonostante le polemiche e i fischi del pubblico, il rapper ha tenuto fede alla promessa fatta a Daniele, dimostrando quanto fosse profondo e sincero il legame che li univa.