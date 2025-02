Giorgia e Emanuel Lo celebrano i 15 anni del figlio Samuel con una dolce dedica: “Ti amiamo

Ultimo aggiornamento il 18 Febbraio 2025 by Luisa Pizzardi

Il 18 febbraio 2025, Giorgia e Emanuel Lo hanno celebrato un’importante tappa nella loro vita familiare: il quindicesimo compleanno del loro amato figlio, Samuel. I due genitori hanno voluto condividere questo momento speciale con i loro fan attraverso i social media, pubblicando due affettuose foto che ritraggono il giovane Samuel nei suoi primi mesi di vita.

Giorgia e Emanuel Lo con Samuel

In un post su Instagram, Giorgia ha espresso la sua meraviglia riguardo al passare del tempo, scrivendo: “Comunque questa cosa del tempo un giorno ce la dovranno spiegare. Queste accelerazioni improvvise che passano 15 anni in un attimo e noi così”. La cantante ha anche scherzato sul fatto che Samuel si trova in una fase di “chill”, ringraziando tutti per gli auguri ricevuti. “Anche l’amore cresce e questo è uno dei pochi vantaggi che ha il passare del tempo”, ha aggiunto, con un messaggio affettuoso: “Ti amiamo Sam”.

Giorgia, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove ha ottenuto il sesto posto con il brano “La cura per me”, ha vissuto un periodo ricco di emozioni. Anche Emanuel, coreografo e ballerino, ha voluto omaggiare il figlio con un messaggio affettuoso: “Oggi 15 anni, e la musica che sentiamo per te ha sempre e solo le note belle. Auguri Samuel mio”.

L’amore tra Giorgia ed Emanuel Lo

La storia d’amore tra Giorgia Todrani ed Emanuel Lo (nome d’arte di Emanuele Lo Iacono) ha avuto inizio nel 2004, durante il tour della cantante. In quel periodo, Emanuel era parte del corpo di ballo di Giorgia, e il suo interesse per lei era evidente. Tuttavia, Giorgia inizialmente ha mostrato delle riserve a causa della differenza di età, essendo più grande di Emanuel di otto anni.

Nonostante le incertezze iniziali, la loro relazione è cresciuta e si è consolidata nel tempo. Il 18 febbraio 2010, la coppia ha accolto Samuel, un evento che ha segnato un nuovo capitolo nella loro vita. Oggi, con il compimento dei quindici anni di Samuel, Giorgia ed Emanuel riflettono su quanto sia cambiato il loro mondo da quel giorno speciale.

La coppia ha sempre mostrato un forte legame, sia nella vita privata che professionale. Emanuel, ora coreografo per il programma “Amici di Maria De Filippi”, continua a supportare Giorgia nella sua carriera musicale, mentre insieme affrontano le sfide e le gioie della genitorialità. La loro storia è un esempio di come l’amore possa superare le differenze e crescere nel tempo, arricchendo le vite di chi ne fa parte.