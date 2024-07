Giornalista iraniano denuncia le violazioni dei diritti umani nelle carceri.

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Negli intrichi delle cronache iraniane emergono voci coraggiose che denunciano le violazioni dei diritti umani. Taghi Rahmani, giornalista e attivista iraniano, si è espresso con fervore durante l’evento de ‘Il libro possibile’ a Vieste, Foggia.

La voce delle donne iraniane: una lotta attuale

Nel suo intervento, Rahmani ha toccato corde profonde parlando della situazione delle donne iraniane, anche di quelle detenute nelle carceri. Afferma che il libro ‘Più ci rinchiudono più diventiamo forti. Voci di donne iraniane in lotta per la libertà’ di Narges Mohammadi, Premio Nobel, non rappresenta solo il passato, ma riflette la realtà attuale delle carceri iraniane.

Le tante battaglie di Rahmani

Rahmani, arrestato in Iran ben 14 volte, si è rifugiato in Francia insieme ai suoi due figli gemelli. L’impegno della moglie, Narges Mohammadi, per diffondere la consapevolezza sulla situazione in Iran e sulle continue violazioni dei diritti umani è al centro delle sue parole.

La lotta per l’istruzione e l’uguaglianza di genere

L’attivista evidenzia la disparità di genere che pervade la società iraniana, nonostante il livello di istruzione universitaria delle donne superiore a quello degli uomini. Sottolinea che molte professioni, come giudici o presidenti, rimangono precluse alle donne, ed è cruciale portare alla luce queste ingiustizie a livello globale.

‘Where is the love?’ – L’amore come filo conduttore

La manifestazione ‘Il libro possibile’ non si limita a trattare tematiche politiche e sociali, ma abbraccia ogni ambito, con un’attenzione particolare all’amore come motore di cambiamento. Il richiamo alla celebre canzone ‘Where is the love?’ dei Black Eyed Peas del 2003 risuona nel contesto della lotta contro le violenze, il razzismo e le disuguaglianze.

