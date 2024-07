Giovane fermato a Milano per scippo in hotel di lusso

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un giovane di 23 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato a Milano con l’accusa di aver commesso uno scippo in un rinomato hotel del Quadrilatero della Moda. L’episodio ha coinvolto una coppia di turisti, vittime di un furto con strappo, che ha destato l’attenzione dell’opinione pubblica locale.

L’arresto e il contesto dell’accaduto

Il giovane, di origine marocchina, è stato arrestato in seguito alle indagini condotte dalla squadra Investigativa del Commissariato Centro. L’accaduto, datato 27 giugno, ha visto protagonisti una turista americana e suo marito, aggrediti mentre si trovavano nella hall dell’hotel. Le dirette conseguenze del furto sono emerse con il valore dell’orologio di marca Rolex, sottratto all’americana, stimato intorno agli 80 mila euro.

Le investigazioni e il fermo del giovane

Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, la Polizia è riuscita a identificare il giovane responsabile del furto. Il fermo è stato eseguito in una struttura nel quartiere Lambrate, dove è stato sorpreso con bagagli e successivamente mentre si apprestava ad imbarcarsi su un taxi. Il susseguente pedinamento si è concluso con il blocco del ragazzo a Piazzale Giovanni dalle Bande Nere, mentre si accingeve a recarsi in aeroporto per volare a Colonia, in Germania.

Accuse e prove a carico del 23enne

Oltre all’orologio sottratto, la Polizia ha riscontrato che il giovane aveva tentato un altro furto simile precedentemente nello stesso hotel, episodio documentato dalle telecamere di sorveglianza. In attesa dell’interrogatorio di convalida, il giovane è stato collocato nel carcere di San Vittore per i reati contestati.

Quanto accaduto mette in luce l’importanza dei sistemi di sicurezza e la prontezza degli organismi di tutela nel preservare l’incolumità dei cittadini e dei visitatori della città di Milano.