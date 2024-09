Giubileo Universale 2025: Accessibilità e Accoglienza, il Ruolo delle Città Costiere nella Capitale

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Il Giubileo Universale del 2025 sta per diventare un momento cruciale per Roma e i suoi dintorni, attirando oltre 30 milioni di pellegrini e turisti. Con l’obiettivo di unire spiritualità e bellezza della capitale, la recente tavola rotonda, patrocinata da Roma Capitale e Regione Lazio, ha affrontato temi di portata fondamentale come l’accessibilità e l’accoglienza. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni, sotto la guida del sindaco Roberto Gualtieri, il quale ha posto l’accento sull’importanza di una città in grado di educare e ospitare senza esclusioni.

Il significato del giubileo e le aspettative per Roma

L’incontro nell’Aula Magna dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria ha messo in evidenza il potenziale del Giubileo Universale di trasformare Roma non solo in un luogo di pellegrinaggio, ma anche in un esempio di come la città possa integrarsi con il suo territorio circostante. L’attesa di 30 milioni di visitatori non è solo una sfida logistica, ma una opportunità unica per presentare Roma come un centro di accoglienza e accessibilità.

Il sindaco Gualtieri ha dichiarato: «Il Giubileo sarà una grande sfida dell’accoglienza». Le dichiarazioni della prima cittadino sottolineano la necessità di un impegno collettivo per garantire che ogni visitatore, compresi coloro che necessitano di assistenza, possa fruire delle meraviglie della Capitale senza ostacoli. Tra gli obiettivi delineati, vi è l’intenzione di realizzare interventi che non si limitino a migliorare la fruizione dei luoghi, ma che rispondano anche a necessità logistiche.

Interventi strategici per l’accessibilità e la fruizione

Uno dei progetti cardine annunciati è la riqualificazione di Piazza Pia, un importante snodo tra San Pietro e Castel Sant’Angelo, che avrà la capacità di accogliere fino a 150.000 persone. Questa trasformazione mira a rendere il sito non solo più accessibile, ma anche un simbolo della grandezza di Roma. Gualtieri ha inoltre evidenziato l’inclusione del lungomare di Ostia nel Dpcm Giubileo, con progetti che promuovono la valorizzazione della costa e del territorio circostante.

In collaborazione con la Regione Lazio, Roma Capitale sta elaborando un piano d’azione per migliorare l’accessibilità delle spiagge e ottimizzare la fruizione degli arenili. Il sindaco ha suggerito l’adozione di un Piano di Utilizzo Arenili che contempli offerte di qualità e regolarità, protendendo l’esempio virtuoso di Capocotta, dove le procedure per i bandi hanno già dimostrato la loro efficacia.

L’importanza del mare di Roma e degli investimenti

Durante l’evento, l’argomento del mare ha costituito un altro tema di rilevante importanza. Il sindaco Gualtieri ha ribadito che l’investimento sulla costa e sulla bellezza naturale di Roma è cruciale per il futuro della città. L’approccio condiviso d’investimento tra le istituzioni è visto come essenziale per garantire una riqualificazione efficace, ponendo enfasi sull’ingegneria dei procedimenti competitivi affinché nessun operatore venga svantaggiato.

Con progetti di pulizia delle spiagge affidati ad Ama, l’amministrazione romana intende dimostrare un forte impegno per mantenere un ambiente accogliente tanto per i visitatori quanto per i residenti. Romani e turisti meritano spiagge pulite e ben curate, e la volontà di creare un’offerta turistica di alto livello è al centro della strategia delineata.

Partecipazione e contributi degli esperti

Alla tavola rotonda si sono uniti esperti e rappresentanti di vari settori, inclusi membri del Consorzio Universitario Humanitas. Personalità come l’Avv. Marika Di Biase e il Dott. Vincenzo Aloisantoni hanno apportato significativi contributi all’argomento dell’accoglienza e accessibilità. Il prof. Mario Morcellini ha enfatizzato la necessità di un approccio multidisciplinare per gestire il Giubileo, integrando diverse competenze per affrontare le sfide future.

Le dichiarazioni della Dott.ssa Piera Chiaravalle e della Dott.ssa Maria Paola Saggese hanno ulteriormente rafforzato il concetto che il Giubileo non deve essere solo un evento religioso, ma un’opportunità per rimodellare l’immagine di Roma e delle sue infrastrutture. Con gli interventi programmati e gli sforzi collaborativi, Roma si prepara ad accogliere il mondo in un’atmosfera di inclusione e rispetto per ogni visitatore.