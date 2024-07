Giudizio abbreviato per Paolo Colianni accusato di violenza sessuale su minore in Sicilia.

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Paolo Colianni, ex assessore alla Famiglia della Regione siciliana e medico psicoterapeuta, si trova al centro di un caso giudiziario increscioso. I suoi legali hanno richiesto il giudizio abbreviato, dopo che il Giudice per le Indagini Preliminari di Enna ha deciso per il giudizio immediato dell’imputato, attualmente ai domiciliari dal 27 gennaio.

Le accuse e le prove

Le indagini hanno portato alla luce chat e video compromettenti, insieme alle testimonianze della minorenne coinvolta, ancora vicina ai 14 anni. Durante un incidente probatorio, la giovane ha confermato i fatti, indicando le sedute di psicoterapia come il luogo in cui si sarebbero verificati gli abusi. Colianni è contestualmente accusato di sfruttare la sua posizione di autorità professionale nei confronti della vittima, aggravando ulteriormente il reato.

I dettagli dell’indagine

Le indagini, supervise dalla Procura di Enna, sono scaturite dalle segnalazioni della scuola frequentata dalla minore. Una delle insegnanti ha prontamente rilevato il disagio della giovane, mettendo in moto le procedure legali necessarie. L’udienza del processo è stata fissata per il 3 ottobre, momento cruciale per far luce sulla vicenda.

Il susseguirsi degli eventi in questa complessa vicenda giudiziaria aggiunge ulteriori tasselli a un puzzle destinato a svelare la verità e a garantire giustizia.