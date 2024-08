Giunta capitolina approva concorso per mille nuove licenze taxi: traguardo atteso da vent’anni

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’annuncio dell’apertura di un concorso pubblico per il rilascio di mille nuove licenze taxi a Roma segna un momento significativo per la mobilità cittadina. Questa iniziativa arriva in risposta a un fabbisogno crescente di trasporti e si inserisce in un contesto di rinnovata attenzione verso il servizio di taxi nella capitale italiana. L’obiettivo è quello di migliorare i servizi di mobilità, soprattutto in vista del Giubileo 2025, un evento che porterà un afflusso notevole di persone nella città.

Le linee guida del concorso pubblico

Licenze e tipologia

La giunta capitolina ha stabilito che delle mille licenze messe a disposizione, 800 saranno di tipo ordinario, mentre 200 saranno riservate a veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità. Questa suddivisione sottolinea l’impegno dell’Amministrazione nel garantire accessibilità e inclusività nel servizio di trasporto pubblico.

Costi e oneri per i candidati

I candidati che desidereranno partecipare al concorso dovranno versare un contributo pari a 75.500 euro per le licenze ordinarie. Per le licenze destinate ai veicoli attrezzati per disabili, il costo sarà di 52.850 euro. Il decreto Bersani regola la questione dei costi per l’emissione delle licenze, stabilendo un valore di mercato per questo tipo di autorizzazione. L’importo richiesto rappresenta un investimento significativo, che riflette la serietà dell’iniziativa da parte dell’Amministrazione capitolina.

Impatto sul settore taxi e miglioramenti dei servizi

Redistribuzione delle risorse

L’80% dei contributi versati dai candidati che otterranno una licenza sarà redistribuito tra i titolari di licenza taxi attivi a Roma. Questo sistema è stato pensato per supportare gli operatori già presenti sul territorio, garantendo una sostenibilità economica al settore e un incentivo alla qualità del servizio. La restante parte delle risorse sarà destinata all’Amministrazione per miglioramenti necessari nel campo del controllo e della qualità degli autoservizi pubblici.

Aumento della flotta di taxi

In un contesto di crescente domanda di mobilità, l’incremento della flotta di taxi disponibili è un elemento cruciale. In particolare, con l’introduzione delle “seconde guide”, Roma sta assistendo a un aumento diffuso delle vetture in circolazione che saranno disponibili su più turni. L’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, ha sottolineato che ci si aspetta che il numero totale di taxi operativi passi dai 7.700 attuali a circa 9.200 nel prossimo futuro, corrispondente a un incremento del 20% della disponibilità.

Dichiarazioni ufficiali e aspettative

Affermazioni da parte dell’Amministrazione

Eugenio Patané, l’Assessore alla Mobilità, ha parlato dell’importanza di questa delibera per la città, evidenziando non solo la lunghezza dell’iter burocratico ma anche come questo passo rappresenti un segnale positivo in previsione del Giubileo 2025. La disponibilità di un numero maggiore di taxi è vista come un elemento chiave per sostenere il flusso di turisti e cittadini durante l’evento.

Con l’avanzare delle procedure e la pubblicazione imminente del bando, cresce l’aspettativa tra operatori del settore e cittadini riguardo le opportunità di sviluppo del servizio di taxi a Roma, un settore che ha un ruolo centrale nel sistema dei trasporti pubblici della capitale.