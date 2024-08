Guido Vianello pronto per la sfida contro Arslanbek Makhmudov: la voce del pugile romano in vista dell’incontro

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2024 by Redazione

L’atleta romano Guido Vianello, riconosciuto come uno dei migliori pesi massimi italiani, si prepara a disputare un importante incontro l’17 agosto contro il russo naturalizzato canadese Arslanbek Makhmudov. Il match si svolgerà in Canada e rappresenta un’opportunità cruciale per Vianello, che ha recentemente prolungato il suo contratto con la Top Rank, nonostante la controversa sconfitta subita contro Efe Ajagba. Di seguito, esploreremo i dettagli della preparazione di Vianello e le sue impressioni prima dell’incontro.

La preparazione di Vianello in Canada

L’arrivo e le prime impressioni

Facendo il suo ingresso in Canada, Vianello ha scelto di arrivare lunedì, consentendogli così di acclimatarsi al fuso orario e al clima della città di Quebec, che presenta condizioni molto diverse rispetto a Las Vegas, dove risiede. Qui, il pugile ha notato un’atmosfera più fresca e verdosa, contraria alle temperature calde ed aride del Nevada.

L’adattamento a un nuovo ambiente è spesso cruciale per gli sportivi che si preparano per un incontro di alto livello. Vianello ha dichiarato di apprezzare ciò che il Quebec ha da offrire, mentre si dedica completamente alla sua preparazione per il match del 17 agosto.

Il confronto con un avversario formidabile

Sul suo cammino, Vianello si trova di fronte a un avversario con un record impressionante, 19 vittorie su 20 incontri, di cui ben 18 terminate prima del limite. Affrontare un pugile con un tale background richiede non solo una preparazione fisica, ma anche mentale.

“Ho fatto preparazioni sempre più dure”, ha affermato il pugile romano, rivelando come il suo allenamento abbia incluso sessioni con atleti olimpici a Assisi, in vista delle Olimpiadi di Parigi del 2024. Questo tipo di esperienza con pugili di alto livello ha sicuramente contribuito a potenziare le sue abilità e resistenza.

La routine di allenamento e la strategia

Allenamenti di alto livello

Vianello ha condiviso che la sua preparazione è proseguita a Las Vegas, dove ha svolto un intenso programma di allenamento per cinque settimane, lavorando con noti pugili professionisti come Francis Ngannou e Jeremiah Milton. Nel lavoro di sparring, Vianello ha effettuato numerosi round, alternando sessioni di 8 round con ciascun partner di allenamento, il che gli ha permesso di affinare le sue capacità tecniche e reattive.

“Francis mi ha lasciato le chiavi della sua palestra, un gesto che mi ha dato fiducia e motivazione per continuare la mia preparazione”, ha raccontato Vianello, evidenziando il sostegno ricevuto dai colleghi di sport.

La filosofia dell’allenamento

La preparazione di Vianello non si limita solo alla condizione fisica, ma include anche un elemento mentale importante. “Punto a vincere contro questo avversario per poi arrivare a sfidare i pugili al top della categoria dei pesi massimi”, ha dichiarato con fermezza. Questo obiettivo chiaro lo tiene concentrato e motivato.

Inoltre, il pugile romano ha enfatizzato come la sua velocità rappresenti un fattore determinante nella sua strategia di combattimento, ritenendola un’arma preziosa contro avversari con la potenza di Makhmudov.

Il confronto con i migliori e la preparazione mentale

Esperienze recenti di allenamento

Vianello ha avuto anche l’opportunità di allenarsi con pugili affermati come Michael Hunter e Giovanni Scudieri, oltre ad altri atleti provenienti dall’UFC. Questo scambio di esperienze con professionisti di spicco ha contribuito a una preparazione complessiva più ricca e variegata, indispensabile per affrontare la sfida imminente. “Mi sento sereno e affronto giorno dopo giorno”, ha rassicurato.

La determinazione e la fiducia nel ring

Infine, l’atteggiamento di Vianello rappresenta una parte fondamentale della sua preparazione. L’approccio positivo e l’ottimismo lo guideranno sul ring, permettendogli di sfidare le pressioni e di esprimere al meglio le sue capacità, e il pugile è certo di affrontare l’incontro con il sorriso e una solida preparazione alle spalle.

Con questi presupposti, Guido Vianello si appresta a dare il massimo nell’incontro contro Arslanbek Makhmudov, un confronto che potrebbe segnare una svolta importante nella sua carriera da pugile.