Hostpitare.com: la nuova iniziativa per valorizzare l’accoglienza turistica italiana

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’Associazione di Promozione Sociale e Turistica Hostpitare.com è stata fondata nel luglio 2022 con l’obiettivo di favorire le interazioni tra gli Host, ovvero i titolari di attività ricettive extra alberghiere, e i Guest, gli ospiti che scelgono queste strutture. Con un forte focus sull’autenticità dell’offerta turistica italiana, Hostpitare.com si propone di rivitalizzare un settore in crisi, offrendo supporto e visibilità ai piccoli gestori che hanno scelto di investire nella loro comunità e nel patrimonio culturale italiano.

Le origini di Hostpitare.com

Un progetto che nasce da una community

Hostpitare.com è il risultato di un’iniziativa che ha preso vita su Facebook e ha visto la luce ufficialmente ad aprile 2024, grazie all’impegno di un gruppo di otto donne Host. Queste imprenditrici non solo guidano piccole strutture ricettive, ma sono anche fortemente motivate a promuovere e valorizzare l’autenticità dell’accoglienza turistica extra alberghiera. La loro missione è quella di riportare al centro dell’attenzione turistica italiana il valore delle piccole realtà, celebrate non solo per la loro offerta di alloggio, ma anche per il contributo che apportano alla cultura locale.

La visione di un’accoglienza autentica

La creazione di Hostpitare.com è un atto di amore verso il territorio e il patrimonio culturale italiano. Le fondatrici hanno compreso che le piccole strutture ricettive, spesso gestite da famiglie, sono custodi di storie e tradizioni locali. Sono queste storie che possono attrarre i viaggiatori desiderosi di vivere un’esperienza autentica, lontana dalle circuitazioni turistiche di massa. L’associazione è dunque impegnata a sottolineare l’importanza di un’accoglienza che celebra non solo il soggiorno ma anche un’interazione reale tra l’ospite e le comunità locali.

Sfide del settore turistico

Una crisi che colpisce le piccole strutture

Il panorama dell’accoglienza turistica italiana sta subendo enormi cambiamenti a causa dell’aumento delle grandi piattaforme di prenotazione online, note come OTA . Queste piattaforme tendono a privilegiare la quantità dell’offerta, riducendo le opportunità di visibilità per le piccole strutture. Di conseguenza, molti Host si trovano a fronteggiare una crisi economica che minaccia la sostenibilità delle loro attività. L’associazione Hostpitare.com nasce proprio per affrontare queste problematiche, mirando a garantire un supporto tangibile e a valorizzare le offerte locali.

La lotta contro la concorrenza sleale

Le OTA non solo generano una concorrenza agguerrita, ma spesso creano uno scenario in cui la qualità dei servizi viene relegata in secondo piano. Questo è un rischio che se non affrontato potrebbe portare alla scomparsa di molte piccole realtà ricettive tipiche del nostro paese. Hostpitare.com si batte affinché i piccoli gestori possano beneficiare di un mercato più equo e di una maggiore attenzione istituzionale, permettendo così loro di continuare a offrire un’accoglienza calorosa e ricca di significato.

Un cambiamento di paradigma

Collaborazione tra Host e Guest

Hostpitare.com non punta solo a difendere i diritti degli Host, ma cerca attivamente di instaurare un dialogo con gli ospiti per co-creare un modello di turismo sostenibile e responsabile. Questa sinergia tra Host e Guest è fondamentale per il futuro del settore, e l’associazione si propone come piattaforma per favorire scambi significativi e re diventar qualsiasi visita un’esperienza memorabile e unica.

Prospettive per un futuro sostenibile

In questo contesto, l’associazione invita tutti gli attori del settore – Host, Guest e policy makers – a unirsi in un’iniziativa comune volta a valorizzare l’accoglienza extra ricettiva. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura di turismo sostenibile e responsabile, dove l’identità locale sia un valore aggiunto e dove tutti possano beneficiare di uno sviluppo che rispetti le tradizioni e il territorio. Hostpitare.com si rivela, quindi, come la prima azione di successo per invertire la rotta del turismo tradizionale in Italia.

Un invito all’azione

Per tutti coloro che desiderano partecipare a questa inedita avventura, Hostpitare.com offre la possibilità di collaborare e contribuire a iniziative che riguardano la promozione del turismo sostenibile. Per informazioni, si può visitare il sito ufficiale www.hostpitare.com o contattare l’associazione all’indirizzo email info@hostpitare.com. L’invito è aperto a chiunque voglia far parte di questo cambiamento e contribuire così a ripensare l’accoglienza turistica in Italia.